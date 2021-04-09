Добыча нефти без учета газового конденсата в России в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+ может остаться на уровне 478 млн тонн, следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли.

По итогам 2020 года добыча только нефти составила 476,4 млн тонн.