09 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Февраль 2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Февраль 2021
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Февраль 2021
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Февраль 2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Февраль 2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Март 2021
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Март 2021
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Февраль 2021
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09 апреля 2021 года 09:22
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-636 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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09 апреля 2021 года 09:16
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,2%,... читать дальше
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09 апреля 2021 года 09:10
Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне от $50 до $75 за баррель в период до 2025 года, следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли.
Согласно базовому сценарию, во второй половине 2020-х годов цены будут находиться в диапазоне $50-60 за баррель (в... читать дальше
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09 апреля 2021 года 09:08
Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после публикации превысивших прогнозы данных о росте потребительских цен в Китае, которые могут заставить власти принять меры для охлаждения инфляции. Исключением является рынок акций Японии, который... читать дальше
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09 апреля 2021 года 09:03
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 133 млн 810 тыс. 743, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:56
Россия ожидает стабилизацию первичной переработки нефти в 2021-2035 годах при оптимальном сценарии на уровне 287-289 млн тонн (рост около 5% к 2020г), следует из проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ.
Оптимальный сценарий предполагает реализацию только... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:48
Потребительские цены в Китае в марте выросли после снижения в течение двух предыдущих месяцев, цены производителей резко подскочили.
Как сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ), потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 0,4% в годовом... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:42
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нефтепромбанка (рег. № 2156, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.
Как указывается в пресс-релизе регулятора, лишенный лицензии банк утратил собственные средства, а также проводил операции, имеющие... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:40
Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах в пятницу на фоне неоднозначных сигналов для рынка.
Рост заболеваемости COVID-19 и новые локдауны оказывают давление на цены, в то время как запасы нефти снижаются, отмечает главный аналитик по... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:39
Добыча нефти без учета газового конденсата в России в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+ может остаться на уровне 478 млн тонн, следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли.
По итогам 2020 года добыча только нефти составила 476,4 млн тонн.
"В силу... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:35
Американские фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия благодаря сильному росту акций крупных технологических компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 70,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3,54 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 апреля 2021 года 08:27
Инвесторы выводят капитал с развивающихся рынков на фоне улучшения перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.
Доходность 10-летних гособлигаций Бразилии в национальной валюте подскочила до 9,65%, максимума с начала пандемии в марте 2020 года,... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:20
Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также локального санкционного... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,9682... читать дальше
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