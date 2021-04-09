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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,1011 руб.
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09 апреля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,1011 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 77,1011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,19 коп.
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.09 апреля 2021 года 09:10
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Сегодня азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после публикации превысивших прогнозы данных о росте потребительских цен в Китае, которые могут заставить власти принять меры для охлаждения инфляции. Исключением является рынок акций Японии, который... читать дальше
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Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах в пятницу на фоне неоднозначных сигналов для рынка. Рост заболеваемости COVID-19 и новые локдауны оказывают давление на цены, в то время как запасы нефти снижаются, отмечает главный аналитик по... читать дальше
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09 апреля 2021 года 08:39
Добыча нефти без учета газового конденсата в России в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+ может остаться на уровне 478 млн тонн, следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли. По итогам 2020 года добыча только нефти составила 476,4 млн тонн. "В силу... читать дальше
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