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08 апреля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,4993 руб.
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8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4993 руб. Минимальный курс евро составил 91,1 руб., максимальный - 91,915 руб. Было заключено 6083 сделки. Объем торгов составил 27706,53 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,35 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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08 апреля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4993 руб. Минимальный курс евро составил 91,1 руб., максимальный - 91,915 руб. Было заключено 6083 сделки.... читать дальше
.08 апреля 2021 года 19:15
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.08 апреля 2021 года 19:15
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