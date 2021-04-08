Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,0099 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,62 руб., максимальный - 77,39 руб. Было заключено 46316 сделок. Объем торгов составил 213962,24 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,745 руб. за доллар США.

8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0099 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4993 руб. Минимальный курс евро составил 91,1 руб., максимальный - 91,915 руб. Было заключено 6083 сделки.... Минимальный курс евро составил 91,1 руб., максимальный - 91,915 руб. Было заключено 6083 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1019 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7573 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6871 руб., максимальный - 11,7992 руб. Было заключено 393... Минимальный курс юаня составил 11,6871 руб., максимальный - 11,7992 руб. Было заключено 393... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0099 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,62 руб., максимальный - 77,39 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,62 руб., максимальный - 77,39 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с29 марта по 4 апреля 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях рост цен также составлял 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на... С начала года цены на бензин повысились на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности, а также умеренным позитивным сигналам с внешних фондовых площадок. Азиатские рынки акций завершили торги на позитиве, только японский индекс Nikkei незначительно... Азиатские рынки акций завершили торги на позитиве, только японский индекс Nikkei незначительно... читать дальше

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Сбербанк установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER24 на 45 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года на уровне 6,65% годовых, ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-SBER25 на 14 млрд рублей и 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей на уровне 7,45%... читать дальше

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) планируется провести в мае в формате видеоконференцсвязи, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "В следующем месяце в формате видеоконференцсвязи планируется организовать заседание Высшего Евразийского... "В следующем месяце в формате видеоконференцсвязи планируется организовать заседание Высшего Евразийского... читать дальше

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Сбербанк увеличил объем выпуска 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года до 45 с 41 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как сообщалось, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER24 был установлен на уровне 6,65%... Как сообщалось, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER24 был установлен на уровне 6,65%... читать дальше

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Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) серии СУБ-Т1-5 и СУБ-Т1-6 без установленного срока погашения, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску СУБ-Т1-5 присвоен регистрационный номер 4-05-01000-В-001Р. Выпуску СУБ-Т1-5 присвоен регистрационный номер 4-05-01000-В-001Р. Выпуску СУБ-Т1-6 -... Выпуску СУБ-Т1-6 -... читать дальше

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Около 450 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей выдано в России по программе льготной ипотеки под 6,5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Было выдано суммарно на сегодняшнюю дату 450 тыс. кредитов стоимостью 1,3 трлн рублей. Причем подчеркиваю, что практически 20% этих... читать дальше

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Результаты инвентаризации запасов нефти показали, что в зависимости от используемого макроэкономического сценария рентабельными являются лишь от 36% до 64% от общей величины технологически извлекаемых запасов месторождений, следует из проекта Генеральной схемы развития... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщила пресс-служба Кремля. Указ подписан в связи с заявлением Морозова о досрочном прекращении его полномочий в качестве... читать дальше

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Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в марте составил 107,5 тонны на $5,9 млрд, посчитал World Gold Council (WGC). В общей сложности за 1-м квартал он достиг 177,9 тонны на $9,5 млрд. И март, и февраль текущего года... И март, и февраль текущего года... читать дальше

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Пик мирового спроса на нефть может быть достигнут ранее прогнозируемого периода. "Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0124 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,73 руб., максимальный - 77,3775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,73 руб., максимальный - 77,3775 руб. Было... читать дальше

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Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ, которое необходимо произвести для введения тестирования граждан, желающих купить полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), может затянуться, рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе прямого эфира... читать дальше

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