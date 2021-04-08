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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3215,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1610,13 млрд руб.
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08 апреля 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3215,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1610,13 млрд руб.
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8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 3215,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3058,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1553,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1414,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 1610,13 млрд руб. против 3537,441 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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08 апреля 2021 года 13:29
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.08 апреля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 76,2165 руб.
Максимальное значение за месяц (с 9 марта по 8 апреля) - 76,2165 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0045 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,11 руб. Это автоматическое сообщение.
.08 апреля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 76,22/77,81 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,22/77,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.08 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 8 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,53/77,68 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,53/77,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 23 коп., средний...
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В 4-м квартале 2020 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,4% по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года после увеличения на 4,9% в 3-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. Рост показателя стал максимальным с 4-го квартала 2006 года. По... читать дальше
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