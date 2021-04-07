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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,5652 руб.
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07 апреля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 77,5652 руб.

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7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5652 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,8325 руб., максимальный - 78,045 руб. Было заключено 75228 сделок. Объем торгов составил 311507,15 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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