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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1553,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3537,44 млрд руб.
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07 апреля 2021 года 09:28

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1553,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3537,44 млрд руб.

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7 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 апреля составили по Российской Федерации 1553,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1414,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2788,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2620 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 апреля составили 3537,44 млрд руб. против 2152,67342 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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