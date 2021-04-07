07 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Февраль 2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Март 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 марта по 02 апреля
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07 апреля 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 9688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,773 руб. По... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 1,39 руб. и составил 77,7730 руб. При этом курс... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:37
Правительство РФ скорректировало экспортную пошлину на подсолнечник и одобрило плавающую пошлину на подсолнечное масло. В нее введен корректирующий коэффициент в $50 за тонну. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующие постановления утвердил премьер-министр... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:30
По итогам 1-го квартала южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. может зафиксировать максимальные в своей истории показатели операционной прибыли и выручки.
Согласно предварительным данным компании, ее операционная прибыль в минувшем... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:22
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 294 случая, умерли за сутки 374 пациента, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:20
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-633 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9889% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,05% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:15
Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 78 руб. впервые с 5 ноября 2020 года, евро торгуется выше 92 руб. впервые с 1 февраля.
Курс доллара в 10:41 мск составил 77,89 руб., поднявшись на 62,5 коп. к уровню закрытия... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:10
"Татнефть" и "Зарубежнефть" в рамках подписанного в феврале меморандума о взаимопонимании не исключают сотрудничество на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова журналистам в Казани.
"В феврале 2021... читать дальше
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07 апреля 2021 года 11:02
Японская Toshiba Corp. получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners, которое компания обещала внимательно изучить.
По данным газеты Nikkei, CVC предлагает 30%-ную премию к стоимости Toshiba на закрытие рынка во вторник, составившей 1,7... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:56
ООО "ФЭС-Агро" с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых. Ему соответствует доходность к... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:55
вкомбанк принял решение выставить оферту по согласованию с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2, говорится в сообщении банка.
Облигации серии FIZL2 будут приобретаться по цене 100,50% от номинала в количестве не более 5 млн штук.
Выпуск 3-летних... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:55
По состоянию на 1 апреля золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии составили $6 млрд 940 млн, сократившись за январь-март на 7,1%, или на $528,5 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ).
За март ЗВР снизились на 2,5% (на $174,5 млн) после снижения на... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:50
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:49
Сертификат о вакцинации от коронавируса, формируемый на портале госуслуг, в котором пока содержатся данные российского паспорта, будет привязан к заграничному паспорту после завершения тестирования и внесения пользователем соответствующих данных, заявил в среду журналистам... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:41
По итогам 2020 года общий оборот (GMV) Aliexpress Russia (без учета услуг) составил 209,6 млрд рублей, сообщила компания.
GMV локального бизнеса, работа которого была запущена вместе с созданием СП Aliexpress в России, в календарном 2020 году составила 49 млрд... читать дальше
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07 апреля 2021 года 10:37
Банк России отразил покупку валюты с расчетами 6 апреля на 6,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Ранее, 5 апреля, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 6,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... читать дальше
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