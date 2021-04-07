ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,1821 руб.

7 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 7 апреля, составляет 90,1821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,63 коп.

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 9688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,773 руб. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 1,39 руб. и составил 77,7730 руб. При этом курс... читать дальше

.

Правительство РФ скорректировало экспортную пошлину на подсолнечник и одобрило плавающую пошлину на подсолнечное масло. В нее введен корректирующий коэффициент в $50 за тонну. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующие постановления утвердил премьер-министр... читать дальше

.

По итогам 1-го квартала южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. может зафиксировать максимальные в своей истории показатели операционной прибыли и выручки. Согласно предварительным данным компании, ее операционная прибыль в минувшем... Согласно предварительным данным компании, ее операционная прибыль в минувшем... читать дальше

.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 294 случая, умерли за сутки 374 пациента, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

.

апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-633 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9889% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,05% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,05% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 78 руб. впервые с 5 ноября 2020 года, евро торгуется выше 92 руб. впервые с 1 февраля. Курс доллара в 10:41 мск составил 77,89 руб., поднявшись на 62,5 коп. к уровню закрытия... Курс доллара в 10:41 мск составил 77,89 руб., поднявшись на 62,5 коп. к уровню закрытия... читать дальше

.

"Татнефть" и "Зарубежнефть" в рамках подписанного в феврале меморандума о взаимопонимании не исключают сотрудничество на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова журналистам в Казани. "В феврале 2021... "В феврале 2021... читать дальше

.

Японская Toshiba Corp. получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners, которое компания обещала внимательно изучить. По данным газеты Nikkei, CVC предлагает 30%-ную премию к стоимости Toshiba на закрытие рынка во вторник, составившей 1,7... По данным газеты Nikkei, CVC предлагает 30%-ную премию к стоимости Toshiba на закрытие рынка во вторник, составившей 1,7... читать дальше

.

ООО "ФЭС-Агро" с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых. Ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых. Ему соответствует доходность к... читать дальше

.

вкомбанк принял решение выставить оферту по согласованию с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2, говорится в сообщении банка. Облигации серии FIZL2 будут приобретаться по цене 100,50% от номинала в количестве не более 5 млн штук. Облигации серии FIZL2 будут приобретаться по цене 100,50% от номинала в количестве не более 5 млн штук. Выпуск 3-летних... Выпуск 3-летних... читать дальше

.

По состоянию на 1 апреля золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии составили $6 млрд 940 млн, сократившись за январь-март на 7,1%, или на $528,5 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ). За март ЗВР снизились на 2,5% (на $174,5 млн) после снижения на... За март ЗВР снизились на 2,5% (на $174,5 млн) после снижения на... читать дальше

.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в... читать дальше

.

Сертификат о вакцинации от коронавируса, формируемый на портале госуслуг, в котором пока содержатся данные российского паспорта, будет привязан к заграничному паспорту после завершения тестирования и внесения пользователем соответствующих данных, заявил в среду журналистам... читать дальше

.

По итогам 2020 года общий оборот (GMV) Aliexpress Russia (без учета услуг) составил 209,6 млрд рублей, сообщила компания. GMV локального бизнеса, работа которого была запущена вместе с созданием СП Aliexpress в России, в календарном 2020 году составила 49 млрд... GMV локального бизнеса, работа которого была запущена вместе с созданием СП Aliexpress в России, в календарном 2020 году составила 49 млрд... читать дальше

.

Банк России отразил покупку валюты с расчетами 6 апреля на 6,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 5 апреля, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 6,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... Ранее, 5 апреля, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 6,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... читать дальше

.