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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,7768 руб.
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06 апреля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,7768 руб.

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6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7768 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,1775 руб., максимальный - 77,345 руб. Было заключено 57548 сделок. Объем торгов составил 230931,85 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,15 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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