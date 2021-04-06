Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,686 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,632 руб., максимальный - 11,8181 руб. Было заключено 382 сделки. Объем торгов составил 780,62 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7979 руб. за юань.

6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,686 руб.

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Тинькофф банк планирует секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму более 6 млрд рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА. Агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-1" на уровне... Агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА ТБ-1" на уровне... читать дальше

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Б разместил 5,725% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К296 на 1,145 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,45% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,45% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше

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сдорбанк (MOEX: RDRB) готовит выпуск облигаций серии БО-3 на сумму 300 млн рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск будет размещаться по открытой подписке на срок 5 лет. Выпуск будет размещаться по открытой подписке на срок 5 лет. У банка в обращении один выпуск облигаций на 300 млн рублей. У банка в обращении один выпуск облигаций на 300 млн рублей. Росдорбанк по итогам... Росдорбанк по итогам...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55829,202 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 383,513 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7048 руб. Минимальный курс евро составил 89,95 руб., максимальный - 91,5775 руб. Было заключено 9642 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,95 руб., максимальный - 91,5775 руб. Было заключено 9642 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7768 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,1775 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,1775 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,686 руб. Минимальный курс юаня составил 11,632 руб., максимальный - 11,8181 руб. Было заключено 382 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,632 руб., максимальный - 11,8181 руб. Было заключено 382 сделки.... читать дальше

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Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале 2021 года составил 680,2 млрд руб., сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 марта составили 5 трлн 77,7 млрд рублей, расходы - 5 трлн 757,9 млрд рублей.... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 1-м квартале 2021 г. по сравнению с 4-м кварталом 2020 г. вырос снизился на 5 процентных пунктов (п.п.) и составил мину 21%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, развернулся вниз из-за распродаж на опасениях возросших санкционных антироссийских рисков, в то время как нефть дорожала. Индекс МосБиржи протестировал в снижении рубеж 3500 пунктов. Во вторник в Азии преобладала негативная... Во вторник в Азии преобладала негативная... читать дальше

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Совет директоров Банка России на апрельском заседании будет рассматривать те же три варианта решений по ключевой ставке, что и в марте: ее повышение на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.) или сохранение на текущем уровне, сообщил в интервью агентству Reuters директор департамента... читать дальше

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ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт по выпуску облигаций 1-й серии, не исполнив обязательства по выплате 4-го купона и частичному досрочному погашению на сумму 301,12 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дебютные облигации объемом 2 млрд... Дебютные облигации объемом 2 млрд... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее. Инвесторы ожидают переговоров по иранской ядерной сделке в Вене. "США и Иран не встретятся напрямую, скорее европейцы будут служить... "США и Иран не встретятся напрямую, скорее европейцы будут служить... читать дальше

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Минстрой России готовит два законопроекта для упрощения механизма концессий в сфере ЖКХ, заявила статс-секретарь ведомства Светлана Иванова. "Правительство одобрило для внесения в Думу два проекта. Один касается концессий в малых городах и освобождения от налогов, второй... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2046 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6288 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,1675 руб., максимальный - 77,3275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,1675 руб., максимальный - 77,3275 руб. Было... читать дальше

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Капитализация рынка криптовалют превысила $2 трлн, увеличившись вдвое примерно за два месяца благодаря возросшему интересу к нему со стороны институциональных инвесторов. Согласно данным CoinGecko, отслеживающей данные о более 6,6 тыс. криптовалют, капитализация рынка во вторник... читать дальше

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