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06 апреля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,2183 руб.
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6 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2183 руб. Минимальный курс евро составил 89,96 руб., максимальный - 90,5275 руб. Было заключено 3476 сделок. Объем торгов составил 18937,36 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,4475 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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