Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 апреля

6 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 7 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4250,9 (-0,21) руб./грамм; на серебро - 61,49 (+1,6) руб./грамм; на платину - 2961,55 (+8,52) руб./грамм; на палладий - 6566,48 (+64,39) руб./грамм.

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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 во вторник умеренно опускаются после обновления рекордного максимума накануне. Индикатор Dow Jones в понедельник поднялся на 1,13%, S&P 500 - на 1,44%. Nasdaq прибавил 1,67%. Поддержку фондовому рынку оказали статданные.... Индикатор Dow Jones в понедельник поднялся на 1,13%, S&P 500 - на 1,44%. Nasdaq прибавил 1,67%. Поддержку фондовому рынку оказали статданные.... читать дальше

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Топ-20 российского списка Forbes, в котором традиционно представлены тяжеловесы российского бизнеса, претерпел в этом году существенные изменения: в этом крайне консервативном перечне сразу трое новичков, и все они представляют "новую экономику". Состояние Павла Дурова... Состояние Павла Дурова... читать дальше

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Рыбаки РФ к 6 апреля выловили на Дальнем Востоке почти 800 тыс. тонн минтая, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство. В частности, в Охотском море добыто 723,9 тыс. тонн минтая, что на 16,8% меньше, чем к аналогичной дате 2020 года. На промысле в... В частности, в Охотском море добыто 723,9 тыс. тонн минтая, что на 16,8% меньше, чем к аналогичной дате 2020 года. На промысле в... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-632 на 20 млрд 125,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия в марте этого года импортировала из стран дальнего зарубежья мяса и субпродуктов на $98,2 млн, что на 46,1% меньше, чем в марте прошлого года, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, поставки говядины снизились на 53%, до $68,3 млн, мяса... читать дальше

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Импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в марте 2021 года в стоимостном выражении составил $21 млрд 863,4 млн и по сравнению с мартом 2020 года вырос на 24,6%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Отчасти... Отчасти... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,88 пункта (0,763%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3498,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3539,53 (+0,41%) пункта,... читать дальше

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Доллар США и евро усилили рост на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 77 руб., евро торгуется выше 91 руб. Курс доллара в 15:44 мск составил 76,96 руб., поднявшись на 57 копеек к уровню закрытия предыдущего дня и на 35,54 коп. к курсу, установленному... Курс доллара в 15:44 мск составил 76,96 руб., поднявшись на 57 копеек к уровню закрытия предыдущего дня и на 35,54 коп. к курсу, установленному... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,86/77,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...

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Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в текущем году на 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries), опубликованном МВФ во... читать дальше

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Реформа Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не приведет к сокращению производственного персонала и переезду конструкторских бюро (КБ) в регионы, заявил вице-премьер Юрий Борисов. "Концепция реструктуризации ОАК определена, она носит эволюционный характер. Дивизионная... читать дальше

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МВФ улучшил прогноз роста экономики России в 2021 г. до 3,8% Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8%. В январском прогнозе фонда речь шла о росте ВВП РФ в текущего году на 3%, в октябре 2020 г. озвучивался прогноз роста в 2,8%. Оценка МВФ теперь несколько расходится с... Оценка МВФ теперь несколько расходится с... читать дальше

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В среду, 7 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 31,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 7 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 27,04 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Экспортеры зерна из РФ резко снижают закупочные цены из-за того, что не имеют возможности спрогнозировать размер пошлины на дату исполнения контракта, считают в Союзе экспортеров зерна. Согласно индексу закупочных цен, который Союз рассчитывает на основе публикаций в... Согласно индексу закупочных цен, который Союз рассчитывает на основе публикаций в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2183 руб. Минимальный курс евро составил 89,96 руб., максимальный - 90,5275 руб. Было заключено 3476... Минимальный курс евро составил 89,96 руб., максимальный - 90,5275 руб. Было заключено 3476... читать дальше

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