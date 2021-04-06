Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2788,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2152,67 млрд руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 2788,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2620 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2960,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2791,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 апреля составили 2152,67 млрд руб. против 1762,37138 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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