06 апреля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2021
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Февраль 2021
Это автоматическое сообщение.
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06 апреля 2021 года 17:08
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 во вторник умеренно опускаются после обновления рекордного максимума накануне.
Индикатор Dow Jones в понедельник поднялся на 1,13%, S&P 500 - на 1,44%. Nasdaq прибавил 1,67%. Поддержку фондовому рынку оказали статданные.... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:56
Топ-20 российского списка Forbes, в котором традиционно представлены тяжеловесы российского бизнеса, претерпел в этом году существенные изменения: в этом крайне консервативном перечне сразу трое новичков, и все они представляют "новую экономику".
Состояние Павла Дурова... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:48
Рыбаки РФ к 6 апреля выловили на Дальнем Востоке почти 800 тыс. тонн минтая, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство.
В частности, в Охотском море добыто 723,9 тыс. тонн минтая, что на 16,8% меньше, чем к аналогичной дате 2020 года. На промысле в... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:38
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-632 на 20 млрд 125,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:32
Россия в марте этого года импортировала из стран дальнего зарубежья мяса и субпродуктов на $98,2 млн, что на 46,1% меньше, чем в марте прошлого года, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, поставки говядины снизились на 53%, до $68,3 млн, мяса... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:19
Импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в марте 2021 года в стоимостном выражении составил $21 млрд 863,4 млн и по сравнению с мартом 2020 года вырос на 24,6%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Отчасти... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:19
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,88 пункта (0,763%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3498,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3539,53 (+0,41%) пункта,... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:08
Доллар США и евро усилили рост на "Московской бирже". При этом курс доллара поднялся выше 77 руб., евро торгуется выше 91 руб.
Курс доллара в 15:44 мск составил 76,96 руб., поднявшись на 57 копеек к уровню закрытия предыдущего дня и на 35,54 коп. к курсу, установленному... читать дальше
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06 апреля 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,86/77,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...
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06 апреля 2021 года 15:53
Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в текущем году на 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries), опубликованном МВФ во... читать дальше
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06 апреля 2021 года 15:45
Реформа Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не приведет к сокращению производственного персонала и переезду конструкторских бюро (КБ) в регионы, заявил вице-премьер Юрий Борисов. "Концепция реструктуризации ОАК определена, она носит эволюционный характер. Дивизионная... читать дальше
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06 апреля 2021 года 15:37
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8%. В январском прогнозе фонда речь шла о росте ВВП РФ в текущего году на 3%, в октябре 2020 г. озвучивался прогноз роста в 2,8%.
Оценка МВФ теперь несколько расходится с... читать дальше
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06 апреля 2021 года 15:30
В среду, 7 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 31,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 апреля 2021 года 15:30
В среду, 7 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 27,04 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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06 апреля 2021 года 15:29
Экспортеры зерна из РФ резко снижают закупочные цены из-за того, что не имеют возможности спрогнозировать размер пошлины на дату исполнения контракта, считают в Союзе экспортеров зерна.
Согласно индексу закупочных цен, который Союз рассчитывает на основе публикаций в... читать дальше
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06 апреля 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2183 руб.
Минимальный курс евро составил 89,96 руб., максимальный - 90,5275 руб. Было заключено 3476... читать дальше
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