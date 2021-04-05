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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,378 руб.
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05 апреля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,378 руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,378 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,9875 руб., максимальный - 76,74 руб. Было заключено 35050 сделок. Объем торгов составил 115089,94 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,24 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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