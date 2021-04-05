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05 апреля 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,4243 руб.
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5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4243 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,9875 руб., максимальный - 76,735 руб. Была заключена 13341 сделка. Объем торгов составил 33509,82 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,1725 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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