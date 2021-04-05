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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 89,9958 руб.
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05 апреля 2021 года 13:12
ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 89,9958 руб.
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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 89,9958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,42 коп. Это автоматическое сообщение.
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05 апреля 2021 года 13:35
Промышленный технопарк площадью около 20 тыс. "квадратов" создадут в московском районе Косино-Ухтомский, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В районе Косино-Ухтомский возведут промышленный... читать дальше
.05 апреля 2021 года 13:34
МФК "Кэшдрайв" 7 апреля планирует начать размещение выпуска 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей, говорится в сообщении компании. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты Экспобанка. Ставка 1-4-го купонов... читать дальше
.05 апреля 2021 года 13:28
Банк России рекомендует брокерам и депозитариям давать клиентам право выбора счета, на который они хотят получать доходы по ценным бумагам: на брокерский счет или напрямую на банковский, говорится в информписьме регулятора со ссылкой на закон "О рынке ценных... читать дальше
.05 апреля 2021 года 13:19
Инвестбанки организовали в январе-марте размещения госбумаг стран Европы на $150 млрд - рекорд для 1-го квартала
Совокупный объем организованных инвестбанками размещений госбумаг стран Европы, включая Великобританию, в январе-марте был рекордным для первого квартала и составил $150 млрд, свидетельствуют данные Refinitiv. По информации, собранной ING, объем размещения гособлигаций... читать дальше
.05 апреля 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,78 пункта (0,865%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3527,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3555,63 (-0,07%) пункта,... читать дальше
.05 апреля 2021 года 13:12
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 76,6052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,18 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 апреля 2021 года 13:12
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 89,9958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,42 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 апреля 2021 года 13:06
Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские морские порты идет с опережением графика. "Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн, это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное... читать дальше
.05 апреля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 75,67 руб.
Максимальное значение за месяц (с 6 марта по 5 апреля) - 75,67 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0045 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,57 руб. Это автоматическое сообщение.
.05 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 5 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,11/77,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,11/77,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 84 коп., средний...
.05 апреля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,67/77,02 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,67/77,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...
.05 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,02/90,47 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи упал на...
.05 апреля 2021 года 12:59
Минфин РФ с 7 апреля по 7 мая направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 185,7 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 8,4 млрд рублей. Таким образом, объемы в апреле превзойдут максимум с начала возврата Минфина к... читать дальше
.05 апреля 2021 года 12:52
Мишустин: около 15 млрд руб. выделят на реализацию новой госпрограммы развития Арктической зоны в течение трех лет
Правительство в течение трех лет направит 15 млрд рублей на развитие Арктики в рамках новой государственной программы. "Правительство утвердило новую государственную программу развития Арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие четыре года. На ее реализацию в течение... читать дальше
.05 апреля 2021 года 12:44
Условия предоставления казначейских кредитов субъектам РФ в 2021 г. планируется смягчить, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Планируется смягчить условия предоставления казначейских кредитов. Это позволит регионам в этом году не учитывать... читать дальше
.05 апреля 2021 года 12:35
Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на сегодняшний день не принято, но соответствующие предложения сформулированы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, представило ли правительство РФ президенту Владимиру Путину... читать дальше
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