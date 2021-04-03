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03 апреля 2021 года 17:52
Взимание платы за выбор места в салоне самолета соответствует законодательству, а вносить в него изменения для отмены этой услуги нет необходимости. Об этом заявил в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр... читать дальше
.03 апреля 2021 года 16:54
В парке "Остров Мечты" в Москве открылся тематический "Отель Трансильвания" "с неожиданностями для посетителей"
На территории детского развлекательного парка "Остров Мечты" открылась тематическая зона "Отель Трансильвания" с уникальным для России аттракционом и рестораном, сообщил технический директор парка Иван Шоль журналистам. "Открывшаяся сегодня тематическая зона "Отель... читать дальше
.03 апреля 2021 года 15:46
25 стран мира тратят больше денег на выплату внешнего долга, чем на образование, здравоохранение и социальную защиту вместе взятые. Причем население этих государств живет в бедности и остро нуждается в социальной поддержке, говорится в новом докладе Детского фонда ООН... читать дальше
.03 апреля 2021 года 14:29
Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. Предложение о его продлении одобрил премьер-министр Михаил... читать дальше
.03 апреля 2021 года 13:44
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России исключает возможность передачи предустановленными отечественными приложениями персональных данных российских пользователей иностранным компаниям, заявили в пресс-службе ведомства. "На технику... читать дальше
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Органический рост продаж Henkel AG, без учета изменения валютных курсов и приобретения/продажи активов, в первом квартале составил около 7%, свидетельствуют предварительные данные германской компании. Это выше текущих рыночных ожиданий, которые составляют примерно 3,5%,... читать дальше
.03 апреля 2021 года 12:02
На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В 2021 году планируется... читать дальше
.03 апреля 2021 года 11:43
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) в 2020 году получило 2,087 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ по сравнению с убытком в 7,5 млн рублей в 2019 году, следует из отчетности компании. Выручка уменьшилась на 8,1% - до 2,236... читать дальше
.03 апреля 2021 года 11:19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь немного вырос и составил 9 тыс. 021 случай, умерли за сутки 384 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс.... читать дальше
.03 апреля 2021 года 11:03
Ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кешбэка может привести к тому, что выделенных правительством средств не хватит на возвраты туристам до окончания акции 15 июня - деньги кончатся раньше, считают опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм"... читать дальше
.03 апреля 2021 года 10:51
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 130 млн 260 тыс. 529, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 838 тыс.... читать дальше
.03 апреля 2021 года 10:41
"Сургутнефтегаз" по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличил прибыль по РСБУ в 7 раз - до 729,578 млрд рублей. Тем не менее показатель оказался ниже прогноза. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали годовую прибыль компании на уровне 755 млрд... читать дальше
.03 апреля 2021 года 10:23
Внешний долг Китая на конец 2020 года составлял $2,4 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). Это на $92,5 млрд, или на 4% больше объема на конец третьего квартала, сообщила главный экономист SAFE Ван Чуньин. По ее словам,...
.03 апреля 2021 года 09:44
Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, который влечет изменения действующих правил расчета стоимости аренды аэродромов для операторов терминалов. Проект опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предполагает изменения правил, утвержденных... читать дальше
.03 апреля 2021 года 09:21
Количество смертей в России людей с коронавирусом в феврале сократилось в 1,5 раза - до 24 тыс. человек с 37 тыс. в январе, сообщает Росстат. "COVID-19 как основная причина смерти. В феврале 2021 года зафиксировано 14 171 таких случаев (снижение по сравнению с январем 2021 года... читать дальше
.03 апреля 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 76,0734 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 89,5916 руб. По сравнению с...
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