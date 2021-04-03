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ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 2020 году до 3%
Росстат немного улучшил оценку снижения ВВП РФ в 2020 году до 3% с 3,1%, согласно предварительным данным. В 4-м квартале экономика сократилась на 1,8%, свидетельствует первая оценка статведомства
 
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году
Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП РФ на 2021 год с действующих 3,3% из-за меньшего падения экономики в 2020 году, чем ожидалось, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, уточнение макропрогноза...
 
Запасы нефти в ближайшие месяцы вернутся к среднему 5-летнему значению - Новак
Запасы нефти в ближайшие два-три месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению (2015-2019 годы), сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. "В первую очередь мы оценивали ситуацию, связанную с исполнением...
 
Агрегаторы для путешественников сообщили о росте цен на авиабилеты по РФ
Цены на авиабилеты в некоторые города России, купленных в январе-марте, с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов для путешественников (Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip), с...
 
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03 апреля 2021 года 17:52
Взимание платы за выбор места в самолете соответствует законодательству - Росавиация
Взимание платы за выбор места в салоне самолета соответствует законодательству, а вносить в него изменения для отмены этой услуги нет необходимости. Об этом заявил в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 16:54
В парке "Остров Мечты" в Москве открылся тематический "Отель Трансильвания" "с неожиданностями для посетителей"
На территории детского развлекательного парка "Остров Мечты" открылась тематическая зона "Отель Трансильвания" с уникальным для России аттракционом и рестораном, сообщил технический директор парка Иван Шоль журналистам. "Открывшаяся сегодня тематическая зона "Отель...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 15:46
Беднейшие страны тратят на погашение долга больше, чем на социальную защиту - ЮНИСЕФ
25 стран мира тратят больше денег на выплату внешнего долга, чем на образование, здравоохранение и социальную защиту вместе взятые. Причем население этих государств живет в бедности и остро нуждается в социальной поддержке, говорится в новом докладе Детского фонда ООН...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 14:29
Правительство одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе
Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. Предложение о его продлении одобрил премьер-министр Михаил...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 13:44
Минцифры исключает возможность передачи данных россиян предустановленным ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России исключает возможность передачи предустановленными отечественными приложениями персональных данных российских пользователей иностранным компаниям, заявили в пресс-службе ведомства.

"На технику...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 12:51
Органический рост продаж Henkel в 1-м квартале превысил ожидания
Органический рост продаж Henkel AG, без учета изменения валютных курсов и приобретения/продажи активов, в первом квартале составил около 7%, свидетельствуют предварительные данные германской компании. Это выше текущих рыночных ожиданий, которые составляют примерно 3,5%,...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 12:02
Правительство одобрило выделение 13 млрд руб. на модернизацию Курчатовского синхротрона
На модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) в Москве будет направлено 13 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В 2021 году планируется...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 11:43
Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в 2020 году составила 2,1 млрд руб. против убытка годом ранее
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) в 2020 году получило 2,087 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ по сравнению с убытком в 7,5 млн рублей в 2019 году, следует из отчетности компании. Выручка уменьшилась на 8,1% - до 2,236...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 11:19
В России за сутки зафиксировано более 9 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь немного вырос и составил 9 тыс. 021 случай, умерли за сутки 384 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс....    читать дальше
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03 апреля 2021 года 11:03
Деньги на выплаты кешбэка за туры по России могут закончиться к концу апреля - туроператоры
Ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кешбэка может привести к тому, что выделенных правительством средств не хватит на возвраты туристам до окончания акции 15 июня - деньги кончатся раньше, считают опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм"...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 10:51
Число заражений коронавирусом в мире превысило 130 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 130 млн 260 тыс. 529, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 838 тыс....    читать дальше
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03 апреля 2021 года 10:41
Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2020 году выросла в 7 раз
"Сургутнефтегаз" по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличил прибыль по РСБУ в 7 раз - до 729,578 млрд рублей. Тем не менее показатель оказался ниже прогноза. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали годовую прибыль компании на уровне 755 млрд...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 10:23
В 4-м квартале Китай увеличил внешний долг на 4%
Внешний долг Китая на конец 2020 года составлял $2,4 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE). Это на $92,5 млрд, или на 4% больше объема на конец третьего квартала, сообщила главный экономист SAFE Ван Чуньин.

По ее словам,...
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03 апреля 2021 года 09:44
Минтранс подготовил предложения по изменению правил расчета стоимости аренды аэродромов
Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, который влечет изменения действующих правил расчета стоимости аренды аэродромов для операторов терминалов.

Проект опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предполагает изменения правил, утвержденных...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 09:21
Количество умерших с COVID-19 в РФ в феврале сократилось в 1,5 раза относительно января - Росстат
Количество смертей в России людей с коронавирусом в феврале сократилось в 1,5 раза - до 24 тыс. человек с 37 тыс. в январе, сообщает Росстат. "COVID-19 как основная причина смерти. В феврале 2021 года зафиксировано 14 171 таких случаев (снижение по сравнению с январем 2021 года...    читать дальше
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03 апреля 2021 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 апреля в размере 76,0734 руб., евро - 89,5916 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 76,0734 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 89,5916 руб. По сравнению с...
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