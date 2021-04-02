Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5948 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5001 руб., максимальный - 11,9399 руб. Было заключено 315 сделок. Объем торгов составил 694,86 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,634 руб. за юань.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5948 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56633,392 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,818 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5948 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5001 руб., максимальный - 11,9399 руб. Было заключено 315 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5001 руб., максимальный - 11,9399 руб. Было заключено 315 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1180 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1917 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,925 руб., максимальный - 76,5275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,925 руб., максимальный - 76,5275 руб. Было... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") серии БО-001P-07 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший пятницу на позитиве, и завершил торги в зеленой зоне. Азиатские фондовые индексы выросли на малоактивных торгах после подъема индексов США до рекордных значений накануне. Азиатские фондовые индексы выросли на малоактивных торгах после подъема индексов США до рекордных значений накануне. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная... В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная... читать дальше

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По итогам 2020 года 6 крупнейших госбанков Китая увеличили чистую прибыль на 1,9% - почти до 1,14 трлн юаней ($173,8 млрд), сообщает агентство "Синьхуа". Наиболее значительные темпы повышения были зафиксированы у Postal Savings Bank of China, прибыль которого выросла на... Наиболее значительные темпы повышения были зафиксированы у Postal Savings Bank of China, прибыль которого выросла на... читать дальше

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В 2020 году выручка китайского технологичного гиганта Huawei Technologies Co. увеличилась на 3,8% и достигла рекордных 891,4 млрд юаней ($136,1 млрд), говорится в сообщении компании. При этом темпы роста показателя стали одними из самых медленных в истории компании. В... В... читать дальше

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По итогам 2020 года ведущие фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" - "Бабаевский", "Рот Фронт" и "Красный Октябрь" - снизили чистую прибыль, следует из бухотчетности предприятий. Так, концерн "Бабаевский" в 2020 году получил 139,5 млн рублей чистой прибыли против 705... Так, концерн "Бабаевский" в 2020 году получил 139,5 млн рублей чистой прибыли против 705... читать дальше

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По итогам 2020 года чистый убыток группы "Российские железные дороги" по МСФО составил 52,9 млрд руб., сообщила компания. Годом ранее монополия получила чистую прибыль в размере 155,7 млрд руб. Ухудшение финансового показателя в 2020 г. РЖД объясняют "убыточностью... Ухудшение финансового показателя в 2020 г. РЖД объясняют "убыточностью... читать дальше

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Цены "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли, в то время как остальные бумаги слегка подешевели. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились за 5 дней, поскольку... читать дальше

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В прошлом году московские предприятия экспортировали во Францию промышленной продукции на общую сумму около $146 млн, это более чем на 22% превышает показатель 2019 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Александр... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0961 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,895 руб., максимальный - 76,45 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,895 руб., максимальный - 76,45 руб. Было... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" установило цену доразмещения дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-П04 на уровне 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля с 16:00 до 17:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля с 16:00 до 17:00 МСК. Организатором и агентом по размещению... Организатором и агентом по размещению... читать дальше

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В марте 2021 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 90,4 трлн рублей против 98,8 трлн рублей в марте 2020 года. Таким образом в марте т.г. объем торгов сократился на 8,5%. Как говорится в сообщении биржи, по сравнению с мартом прошлого года... Как говорится в сообщении биржи, по сравнению с мартом прошлого года... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 05.04 по 11.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Б разместил 1,25% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К291 на 250 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,46% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,46% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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