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02 апреля 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0961 руб.
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2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0961 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,895 руб., максимальный - 76,45 руб. Было заключено 9129 сделок. Объем торгов составил 29059,87 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,425 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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В 2020 году выручка китайского технологичного гиганта Huawei Technologies Co. увеличилась на 3,8% и достигла рекордных 891,4 млрд юаней ($136,1 млрд), говорится в сообщении компании. При этом темпы роста показателя стали одними из самых медленных в истории компании. В... читать дальше
.02 апреля 2021 года 18:33
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.02 апреля 2021 года 18:00
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.02 апреля 2021 года 17:58
"Совкомбанк лизинг" установил цену размещения допвыпуска облигаций БО-П04 на уровне 100% от номинала
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.02 апреля 2021 года 17:50
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