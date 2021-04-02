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02 апреля 2021 года 15:08

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 апреля

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2 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 3 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4221,6 (+39,63) руб./грамм; на серебро - 59,47 (+0,21) руб./грамм; на платину - 2932,53 (+34,63) руб./грамм; на палладий - 6456,95 (+46,96) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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