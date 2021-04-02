ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,8073 руб., евро - 88,9523 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 88,9523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,71 коп.

2 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 75,8073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,00 коп.

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Производство золота в России в январе 2021 года снизилось на 5% и составило 18,92 тонны по сравнению с 19,92 тонны в январе 2020 года, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. В том числе производство добычного золота... В том числе производство добычного золота...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,51 пункта (0,638%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3550,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3554,4 (+0,76%) пункта,... читать дальше

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ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2020 году сократило чистый убыток по РСБУ почти в 7 раз относительно предыдущего года, до 2 млрд руб., сказано в отчетности компании. Выручка упала на 45%, до 32,6 млрд руб., себестоимость продаж - на 41%, до 34 млрд руб. В условиях... В условиях... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций СОПФ "Инфраструктурные облигации" объемом до 1 трлн рублей, говорится в сообщении ЦБ. Программе присвоен регистрационный номер 4-00598-R-001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00598-R-001P. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы,... Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы,... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуски облигаций с обеспечением денежными требованиями класса "А" и "Б" СФО "Азимут", говорится в сообщении ЦБ. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00594-R и 4-02-00594-R, соответственно. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00594-R и 4-02-00594-R, соответственно. Выпуски будут... Выпуски будут... читать дальше

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АО "Полипласт" установило ставку 9-12-го купона облигаций серии П01-БО-01 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размещение 6-летних бумаг объемом 900 млн рублей прошло в апреле 2017 года по ставке 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,5%... Размещение 6-летних бумаг объемом 900 млн рублей прошло в апреле 2017 года по ставке 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,5%... читать дальше

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Капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий ("Фонд фондов") составит 20 млрд рублей, государство и бизнес сформируют его на паритетных началах. "Десять ведущих предпринимателей из РСПП в рамках вашего поручения по "Фонду фондов" будут... "Десять ведущих предпринимателей из РСПП в рамках вашего поручения по "Фонду фондов" будут... читать дальше

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Для московских предпринимателей расширили список компенсируемых затрат. Теперь, как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, можно возместить расходы на участие в международных конкурсах и рекламу в интернете. "Теперь бизнесмены могут возместить еще и расходы на... "Теперь бизнесмены могут возместить еще и расходы на... читать дальше

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ПАО "ТГК-2" по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 2,8% - до 2,115 млрд рублей по сравнению с 2,057 млрд рублей в 2019 года, говорится в отчетности компании. Выручка компании выросла на 5,2%, до 39,5 млрд рублей, валовая прибыль и прибыль от продаж... Выручка компании выросла на 5,2%, до 39,5 млрд рублей, валовая прибыль и прибыль от продаж... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на малоактивных торгах в пятницу после подъема индексов США до рекордных значений накануне. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также... читать дальше

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Перераспределение полномочий между ведомствами в рамках готовящегося нового законодательства о регулировании экосистем не планируется, как и создание отдельного подразделения в самом Банке России для контроля этого направления, сказал журналистам первый зампред Банка России... читать дальше

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Активность розничных инвесторов в США ослабевает на фоне снижения котировок популярных акций, пишет газета Financial Times. Кроме того, ограничения в экономике постепенно снимаются, и в связи с этим американцы начинают фокусироваться на возможном отдыхе или крупных покупках... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,32 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3547,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3554,4 (+0,76%) пункта,... читать дальше

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Регулирование экосистем, которое может появиться в ближайшее время, должно поддерживать растущих, но не доминирующих национальных игроков, ограничивая роль иностранных участников, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. Сегодня Банк России представил доклад,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 3 марта по 2 апреля) - 75,3529 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0045 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,42 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,97/90,43 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 58 коп., Cредний курс продажи упал на...

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