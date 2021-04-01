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01 апреля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,3886 руб.

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1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8384 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3886 руб.

Минимальный курс евро составил 88,69 руб., максимальный - 89,98 руб. Было заключено 6087 сделок. Объем торгов составил 25419,9 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,9625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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