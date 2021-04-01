Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0155 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,5525 руб., максимальный - 76,365 руб. Было заключено 15570 сделок. Объем торгов составил 55772,78 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,325 руб. за доллар США.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0155 руб.

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей на уровне 9,60% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,95% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,95% годовых. Купоны... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56700,210 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 283,490 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5477 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4966 руб., максимальный - 11,6269 руб. Было заключено 318 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4966 руб., максимальный - 11,6269 руб. Было заключено 318 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0521 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,5675 руб., максимальный - 76,4375 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 75,5675 руб., максимальный - 76,4375 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8384 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3886 руб. Минимальный курс евро составил 88,69 руб., максимальный - 89,98 руб. Было заключено 6087 сделок.... Минимальный курс евро составил 88,69 руб., максимальный - 89,98 руб. Было заключено 6087 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 марта 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен также составил 0,3%. С начала года цены на бензин повысились на 2,9%. С начала года цены на бензин повысились на 2,9%. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на подъем мировых фондовых площадок. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи. Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к... В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи. Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в феврале составил 3,4 трлн юаней ($520 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на сумму 373 млрд юаней, бонды местных правительств - на 55,72 млрд юаней. В том числе были эмитированы госбумаги на сумму 373 млрд юаней, бонды местных правительств - на 55,72 млрд юаней. На конец февраля объем облигаций,... На конец февраля объем облигаций,...

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Группа "Татнефть" в марте 2021 года добыла 2,254 млн тонн нефти, что на 7,7% меньше показателя марта прошлого года, следует из данных компании. По сравнению с февралем текущего года добыча возросла на 12,3%. По сравнению с февралем текущего года добыча возросла на 12,3%. В первом квартале группа сократила добычу нефти на... В первом квартале группа сократила добычу нефти на... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между Россией и Саудовской Аравией в 2020 году составил $697,3 млн против $348,8 млн в 2019 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Его основу составил российский экспорт - на $695,7 млн. Как уточняет центр, поставки в... Как уточняет центр, поставки в... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Эбис" серии БО-П04 и включила их в третий уровень котировального списка и сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00360-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00360-R-001P. В обращении... В обращении... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило на 31 марта очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 13 по 19 апреля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до... Период предъявления бумаг к выкупу - с 13 по 19 апреля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до... читать дальше

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Фондовые индексы США в четверг повышаются после того, как президент Джо Байден накануне представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. При этом индикатор S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов. План президента США, как сообщалось,... План президента США, как сообщалось,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0155 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,5525 руб., максимальный - 76,365 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,5525 руб., максимальный - 76,365 руб. Было... читать дальше

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей на уровне 9,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению... Ориентиру соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале подскочила на 179% относительно того же периода прошлого года и составила 1,11 трлн юаней ($169 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Резкий рост... Резкий рост... читать дальше

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