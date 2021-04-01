ЦБ РФ установил курс евро с 2 апреля в размере 88,9523 руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0752 руб.

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Банк России думает об ограничении использования стейблкоинов в расчетах по аналогии с необеспеченными криптовалютами, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.

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ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4181,97 (+83,55) руб./грамм; на серебро - 59,26 (+0,9) руб./грамм; на платину - 2897,9 (+42,97) руб./грамм; на палладий - 6409,99 (+21,67) руб./грамм.

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По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") по МСФО составила 243,09 млн рублей против чистого убытка 3,15 млрд рублей в 2019 году, свидетельствуют данные финотчетности компании.

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Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти.

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка в иностранной и национальной валюте до "BBB-" с "BB+".

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в четверг, следуя за позитивной динамикой рынка акций США, после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи.

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По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Ингосстрах" по МСФО выросла по сравнению с 2019 годом в 1,75 раза - до 14,2 млрд рублей, свидетельствуют данные финансовой отчетности группы.

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За аналогичный период прошлого года она составила $48,18 за баррель. Таким образом, цена выросла на $11,62 за баррель, или на 24%.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере $59,8 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

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В марте т.г. перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ по сравнению с тем же месяцем 2020 г. увеличились на 0,9% - до 6,5 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

В пригородном сообщении перевозки пассажиров выросли на 5,1% - до 79,4 млн...