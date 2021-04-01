Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5242 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5025 руб., максимальный - 11,5699 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 379,52 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,533 руб. за юань.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5242 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0752 руб. Минимальный курс евро составил 88,6 руб., максимальный - 89,4425 руб. Было заключено 3635... Минимальный курс евро составил 88,6 руб., максимальный - 89,4425 руб. Было заключено 3635... читать дальше

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Банк России думает об ограничении использования стейблкоинов в расчетах по аналогии с необеспеченными криптовалютами, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин. "Мы уже сделали первый шаг с точки зрения необеспеченных криптовалют, запретив их, и... "Мы уже сделали первый шаг с точки зрения необеспеченных криптовалют, запретив их, и... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4181,97 (+83,55) руб./грамм; на серебро - 59,26 (+0,9) руб./грамм; на платину - 2897,9 (+42,97) руб./грамм; на палладий - 6409,99 (+21,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") по МСФО составила 243,09 млн рублей против чистого убытка 3,15 млрд рублей в 2019 году, свидетельствуют данные финотчетности компании. В... В... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. в связи с недостаточными поставками полупроводников планирует в апреле на две недели приостановить работу завода по выпуску грузовиков в Дирборне, штат Мичиган. Завод в Канзас-Сити, штат Миссури, приостановит производство на неделю... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,3 пункта (0,206%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3549,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3576,72... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 мск в... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 мск в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка в иностранной и национальной валюте до "BBB-" с "BB+". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ банка повышен... Краткосрочный РДЭ банка повышен... читать дальше

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В правительстве рассматривается вариант организации обязательной маркировки товаров на так называемых удаленных территориях, при которой все обязательства по внесению товара в систему "Честный знак" будут возлагаться на оптового торговца сообщил уполномоченный при президенте... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в четверг, следуя за позитивной динамикой рынка акций США, после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи. Накануне президент США Джо Байден обнародовал... Накануне президент США Джо Байден обнародовал... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 18-20-го купонов облигаций 18-й серии в размере 6,05% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет.... Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет.... читать дальше

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Банк России в ходе поведенческого надзора выявил на микрофинансовом рынке неформальные группы взаимосвязанных организаций, применяющих недобросовестные практики и допускающих нарушения, аналогичные тем, которые допускали уже исключенные за это из реестра микрофинансовые... читать дальше

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Петербургский аэропорт "Пулково" в январе-марте 2021 года обслужил 3,523 млн пассажиров, следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В первом квартале 2020 года было обслужено 3,467 млн пассажиров. Таким образом, рост по итогам трех месяцев... читать дальше

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По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Ингосстрах" по МСФО выросла по сравнению с 2019 годом в 1,75 раза - до 14,2 млрд рублей, свидетельствуют данные финансовой отчетности группы. Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования выросли на... Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования выросли на... читать дальше

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Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере $59,8 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период прошлого года она составила $48,18 за баррель. Таким образом, цена выросла на $11,62 за баррель, или на 24%. За аналогичный период прошлого года она составила $48,18 за баррель. Таким образом, цена выросла на $11,62 за баррель, или на 24%. В... В...

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В марте т.г. перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ по сравнению с тем же месяцем 2020 г. увеличились на 0,9% - до 6,5 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". В пригородном сообщении перевозки пассажиров выросли на 5,1% - до 79,4 млн... В пригородном сообщении перевозки пассажиров выросли на 5,1% - до 79,4 млн...

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