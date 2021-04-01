.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5242 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Начинают действовать новые правила выплат на детей 3-7 лет
Правительство России утвердило новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях, сумма будет варьироваться в зависимости от доходов семьи и составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума, сообщила пресс-служба...
 
Выручка компаний превысила допандемийный уровень
Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса. Обороты компаний - как малых, так и крупных - в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн рублей, что на 10% превышает...
 
Операторы связи против передачи данных о звонках абонентов Роскомнадзору
Операторы связи (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2 и другие участники рынка) выступили против передачи данных о звонках, их длительности и местоположении абонентов Роскомнадзору. Как сообщили источники "Коммерсанта", операторы связи направили...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

01 апреля 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5242 руб.

 0
1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5242 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5025 руб., максимальный - 11,5699 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 379,52 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,533 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 апреля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,0752 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0752 руб.

Минимальный курс евро составил 88,6 руб., максимальный - 89,4425 руб. Было заключено 3635...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 15:09
ЦБ РФ хочет ограничить использование стейблкоинов в расчетах, Аксаков видит перспективы в развитии цифровых активов
Банк России думает об ограничении использования стейблкоинов в расчетах по аналогии с необеспеченными криптовалютами, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.

"Мы уже сделали первый шаг с точки зрения необеспеченных криптовалют, запретив их, и...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 апреля
ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4181,97 (+83,55) руб./грамм; на серебро - 59,26 (+0,9) руб./грамм; на платину - 2897,9 (+42,97) руб./грамм; на палладий - 6409,99 (+21,67) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
01 апреля 2021 года 14:56
Группа "Уралмашзавода" впервые за 14 лет получила чистую прибыль по МСФО
По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод", входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") по МСФО составила 243,09 млн рублей против чистого убытка 3,15 млрд рублей в 2019 году, свидетельствуют данные финотчетности компании.

В...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:47
Ford из-за дефицита чипов временно прекратит выпуск грузовиков на двух заводах в США
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. в связи с недостаточными поставками полупроводников планирует в апреле на две недели приостановить работу завода по выпуску грузовиков в Дирборне, штат Мичиган. Завод в Канзас-Сити, штат Миссури, приостановит производство на неделю...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 1 апреля движется разнонаправленно
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,3 пункта (0,206%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3549,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3576,72...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:40
Нефть умеренно дорожает на ожиданиях итогов заседания ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 мск в...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:36
Fitch повысило рейтинги "Альфа-банка" с прогнозом "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка в иностранной и национальной валюте до "BBB-" с "BB+".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ банка повышен...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:28
Контроль за маркировкой товаров на удаленных территориях могут ограничить стадией оптового склада - бизнес-омбудсмен
В правительстве рассматривается вариант организации обязательной маркировки товаров на так называемых удаленных территориях, при которой все обязательства по внесению товара в систему "Честный знак" будут возлагаться на оптового торговца сообщил уполномоченный при президенте...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:18
Азиатские рынки акций завершили торги ростом на сильных данных из Японии и Южной Кореи
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в четверг, следуя за позитивной динамикой рынка акций США, после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи.

Накануне президент США Джо Байден обнародовал...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:13
Ставка 18-20-го купонов облигаций РСХБ 18-й серии установлена в размере 6,05%
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 18-20-го купонов облигаций 18-й серии в размере 6,05% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет....    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:10
ЦБ РФ выявил неформальные группы МФО, нарушающие права потребителей
Банк России в ходе поведенческого надзора выявил на микрофинансовом рынке неформальные группы взаимосвязанных организаций, применяющих недобросовестные практики и допускающих нарушения, аналогичные тем, которые допускали уже исключенные за это из реестра микрофинансовые...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 14:02
Пассажиропоток "Пулково" в 1-м квартале подрос на 1,6%
Петербургский аэропорт "Пулково" в январе-марте 2021 года обслужил 3,523 млн пассажиров, следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В первом квартале 2020 года было обслужено 3,467 млн пассажиров. Таким образом, рост по итогам трех месяцев...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 13:55
Годовая чистая прибыль группы "Ингосстрах" по МСФО выросла в 1,75 раза
По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Ингосстрах" по МСФО выросла по сравнению с 2019 годом в 1,75 раза - до 14,2 млрд рублей, свидетельствуют данные финансовой отчетности группы.

Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования выросли на...    читать дальше
.
01 апреля 2021 года 13:47
В 1-м квартале средняя цена нефти Urals выросла на 24%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере $59,8 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $48,18 за баррель. Таким образом, цена выросла на $11,62 за баррель, или на 24%.

В...
.
01 апреля 2021 года 13:40
Рост мартовских перевозок пассажиров в поездах дальнего следования составил 0,9%, в пригородном сообщении - 5,1%
В марте т.г. перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ по сравнению с тем же месяцем 2020 г. увеличились на 0,9% - до 6,5 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

В пригородном сообщении перевозки пассажиров выросли на 5,1% - до 79,4 млн...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.