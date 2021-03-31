Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5305 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4721 руб., максимальный - 11,5589 руб. Было заключено 295 сделок. Объем торгов составил 938,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5184 руб. за юань.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5305 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56416,720 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 83,438 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,5335 руб. Минимальный курс евро составил 88,2025 руб., максимальный - 89 руб. Было заключено 5834 сделки.... Минимальный курс евро составил 88,2025 руб., максимальный - 89 руб. Было заключено 5834 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5109 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,22 руб., максимальный - 76,01 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,22 руб., максимальный - 76,01 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5305 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4721 руб., максимальный - 11,5589 руб. Было заключено 295 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4721 руб., максимальный - 11,5589 руб. Было заключено 295 сделок.... читать дальше

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Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) - в феврале 2021 года на 0,1% по сравнению с февралем 2020 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата. В январе 2021 года реальный... В январе 2021 года реальный... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2021 года снизился на 2,3% в годовом выражении после снижения на 1,2% в январе, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-феврале 2021 года выпуск по базовым видам... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 23 по 29 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Инфляция за период с 16 по 22 марта также составляла 0,2%. С начала марта потребительские цены увеличились на 0,7%, с начала года - на... С начала марта потребительские цены увеличились на 0,7%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в положительной зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в январе-феврале этого года реализовали 4,341 млн тонн пшеницы, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росстата. В феврале было продано 2,164 млн тонн. В феврале было продано 2,164 млн тонн. Кукурузы в январе-феврале реализовано... Кукурузы в январе-феврале реализовано... читать дальше

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Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-марте 2021 года составили 5,474 млн тонн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,8%, сообщила биржа. Оборот в денежном выражении вырос на 12% -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Энел Россия" на уровне "Ва3" и рейтинг вероятности дефолта "Ва3-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов "стабильный". "Подтверждение рейтингов отражает... "Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики после публикации данных о сокращении запасов нефти в США впервые за шесть недель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 876 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 876 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше

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Правовое управление Госдумы считает, что нормы депутатского законопроекта о создании на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства, не соотносится со... читать дальше

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В феврале 2021 года россияне оформили более 325 тыс. ипотечных сделок, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в среду в пресс-службе Росреестра. "По итогам февраля 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило более... "По итогам февраля 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило более... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4689 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,21 руб., максимальный - 76,04 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,21 руб., максимальный - 76,04 руб. Было заключено... читать дальше

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Обновление инфраструктуры в ЖКХ могло бы финансироваться из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет возвратности средств, предложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы просили бы рассмотреть возможность, так как это окупаемые проекты, использовать... "Мы просили бы рассмотреть возможность, так как это окупаемые проекты, использовать... читать дальше

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