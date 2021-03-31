Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5375 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5037 руб., максимальный - 11,7799 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 399,48 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5037 руб. за юань.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5375 руб.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство в ответ на меры по поддержке бизнеса рассчитывает на встречные шаги предпринимателей, и особо обратил на этот аспект внимание главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. "Все, что мы с... "Все, что мы с... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4098,42 (-31,15) руб./грамм; на серебро - 58,36 (-0,88) руб./грамм; на платину - 2854,93 (-14,62) руб./грамм; на палладий - 6388,32 (+167,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Государство перечислит предпринимателям, трудоустраивающим граждан РФ, которые потеряли работу в 2020 году, по три МРОТ на каждого такого работника, заявил президент России Владимир Путин. "Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года", -... "Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года", -... читать дальше

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Крупнейшие компании Саудовской Аравии, акции которых котируются на бирже, смогут урезать дивиденды и перенаправить эти средства на поддержку экономики страны и реализацию экономического плана принца Мухаммеда бин Салмана, сообщает агентство Bloomberg. В общей сложности... В общей сложности... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,68 пункта (0,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3521,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3529,6... читать дальше

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Большинство европейских стран вряд ли откроется для российских туристов этим летом, но до конца года можно ожидать улучшения ситуации, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Есть ожидания, что Европа вот-вот откроется, но... "Есть ожидания, что Европа вот-вот откроется, но... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору на следующие 12-18 месяцев с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. Moody's ожидает, что рост цен на нефть, постепенное снятие противовирусных... Moody's ожидает, что рост цен на нефть, постепенное снятие противовирусных... читать дальше

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Президент США Джо Байден обнародует план развития инфраструктуры объемом $2 трлн в ходе предстоящего выступления в Питтсбурге в среду. План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей... План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей... читать дальше

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Нефть умеренно дешевеет в среду: инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, а также итогов заседания ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду рассмотрит ситуацию на рынке перед обсуждением всеми министрами квот по... читать дальше

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Объем международных прибытий в январе сократился на 87% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за продолжающихся и даже ужесточившихся ограничений на поездки, они мешают отрасли начать выход из кризиса, показало исследование Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).... читать дальше

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В Кремле считают, что позитивная динамика по борьбе с коронавирусом является поводом для осторожного оптимизма, но угроза сохраняется. "Правительственный штаб не ослабляет своего внимания к теме коронавируса, сохраняется целый набор ограничений. Несмотря на имеющуюся... "Правительственный штаб не ослабляет своего внимания к теме коронавируса, сохраняется целый набор ограничений. Несмотря на имеющуюся... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 90,8989% от номинала, что соответствует доходности 7,25% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились на торгах в среду, однако австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировал рост. Положительным фактором для рынков стали оптимистичные статданные из КНР. Между тем на рынках все еще... Положительным фактором для рынков стали оптимистичные статданные из КНР. Между тем на рынках все еще... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка (РСХБ) и его облигаций старшего необеспеченного долга на уровне "AA(RU)" со стабильным прогнозом, а также повысило рейтинг пяти выпусков субординированных бессрочных облигаций... читать дальше

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Представители руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) задействуют все возможности в случае, если инвесторы попытаются подстегнуть рост доходности гособлигаций, сказала глава регулятора Кристин Лагард. "Они могут проверять нас столько, сколько захотят", -... "Они могут проверять нас столько, сколько захотят", -... читать дальше

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В Кремле признают, что в РФ пока не удалось преодолеть последствия двух демографических "воронок" и нормализовать демографическую ситуацию. "В целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении. Действительно, принимаются интенсивные меры, чтобы... "В целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении. Действительно, принимаются интенсивные меры, чтобы... читать дальше

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