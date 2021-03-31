31 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2020
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2021
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2021
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2021
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 марта
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31 марта 2021 года 09:28
По состоянию на утро среды число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 128 млн 212 тыс. 179, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за... читать дальше
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31 марта 2021 года 09:21
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики.
Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса.
На этой... читать дальше
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31 марта 2021 года 09:19
Норму о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) граждан, которое раньше предполагалось сделать обязательным для профучастников (банков и брокеров), предлагается оставить, но на добровольной основе, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому... читать дальше
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31 марта 2021 года 09:17
1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-629 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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31 марта 2021 года 09:16
Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") завершило размещение дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В существенном факте отмечается, что на... читать дальше
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31 марта 2021 года 09:11
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба правительства.
"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с... читать дальше
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31 марта 2021 года 09:03
Банки РФ в феврале 2021 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 403,3 млрд рублей, что на 55,4% больше, чем в январе (259,5 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных в феврале кредитов увеличилось по сравнению с... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:54
Международный валютный фонд (МВФ) улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 гг., приняв во внимание новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающуюся вакцинацию от COVID-19, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Согласно... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:45
Нефть дорожает на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:33
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.
Значение индекса... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 28,78 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $212,18 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $609,31 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 200 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:25
Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января... читать дальше
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31 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,8316... читать дальше
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