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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 88,8821 руб.
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В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
ВБ повысил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 2,9%
Российская экономика в 2021 и 2022 годах вырастет на 2,9% и 3,2%. Такая оценка содержится в экономическом отчете Всемирного банка по региону Европа и Центральная Азия. Прогноз роста ВВП РФ в текущем году улучшен на 0,3 п.п. по сравнению с...
 
Регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом
Развитие пандемии и связанные с этим карантинные меры и ограничения экономической активности в 2020 году повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного...
 
Фитнес предлагают включить в добровольное медстрахование
В Минздрав поступило предложение включить занятия фитнесом в полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). С такой инициативой выступила Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ), пишет "Российская газета". Это позволит людям...
 
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31 марта 2021 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 88,8821 руб.

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31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 88,8821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,69 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
31 марта 2021 года 09:28
Число заражений COVID-19 в мире превысило 128 млн
По состоянию на утро среды число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 128 млн 212 тыс. 179, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за...    читать дальше
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31 марта 2021 года 09:21
Фондовые рынки АТР демонстрируют противоречивый настрой
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики.

Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса.

На этой...    читать дальше
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31 марта 2021 года 09:19
Аксаков: норму о страховании ИИС граждан предлагается оставить, но на добровольной основе
Норму о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) граждан, которое раньше предполагалось сделать обязательным для профучастников (банков и брокеров), предлагается оставить, но на добровольной основе, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому...    читать дальше
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31 марта 2021 года 09:17
ВТБ разместит 1 апреля однодневные бонды серии КС-3-629 на 50 млрд рублей
1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-629 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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31 марта 2021 года 09:16
Казахстанская "Продкорпорация" завершила размещение бондов на 2,45 млрд рублей
Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") завершило размещение дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В существенном факте отмечается, что на...    читать дальше
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31 марта 2021 года 09:11
До 31 июля продлен упрощенный порядок регистрации безработных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с...    читать дальше
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31 марта 2021 года 09:03
Российские банки в феврале увеличили выдачу ипотечных кредитов на 55,4%
Банки РФ в феврале 2021 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 403,3 млрд рублей, что на 55,4% больше, чем в январе (259,5 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных в феврале кредитов увеличилось по сравнению с...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:54
МВФ улучшит прогнозы роста мировой экономики на 2021-2022 годы
Международный валютный фонд (МВФ) улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 гг., приняв во внимание новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающуюся вакцинацию от COVID-19, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:45
Цены на нефть повышаются после снижения накануне
Нефть дорожает на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:33
Рост активности в промышленном секторе Китая в марте превысил ожидания
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Значение индекса...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 28,78 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 28,78 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $212,18 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $212,18 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $609,31 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $609,31 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 200 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 200 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:25
Американские фондовые индексы снизились на 0,1-0,3%
Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января...    читать дальше
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31 марта 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 75,8316 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,8316...    читать дальше
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