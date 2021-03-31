ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7023 руб.

31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 75,7023 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,64 коп.

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По состоянию на утро среды число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 128 млн 212 тыс. 179, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики. Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса. Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса. На этой... На этой... читать дальше

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Норму о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) граждан, которое раньше предполагалось сделать обязательным для профучастников (банков и брокеров), предлагается оставить, но на добровольной основе, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому... читать дальше

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1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-629 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") завершило размещение дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В существенном факте отмечается, что на... В существенном факте отмечается, что на... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба правительства. "Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с... "Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с... читать дальше

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Банки РФ в феврале 2021 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 403,3 млрд рублей, что на 55,4% больше, чем в январе (259,5 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных в феврале кредитов увеличилось по сравнению с... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 гг., приняв во внимание новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающуюся вакцинацию от COVID-19, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Согласно... Согласно... читать дальше

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Нефть дорожает на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Значение индекса... Значение индекса... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 28,78 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $212,18 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $609,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 200 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,8316... читать дальше

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