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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7023 руб.
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31 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7023 руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 75,7023 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,64 коп.
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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики. Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса. На этой... читать дальше
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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Значение индекса... читать дальше
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