Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,0502 руб.

Минимальный курс евро составил 88,69 руб., максимальный - 89,27 руб. Было заключено 5333 сделки. Объем торгов составил 24323,54 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,1575 руб. за евро.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0502 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56333,282 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 38,794 млрд руб., или на...

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 31-го купона облигаций 29-й серии в размере 6,67% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" на 6 млрд рублей серии 001Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) ("ЯТЭК") на 5 млрд рублей серии 001Р-02 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,866 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,39 руб., максимальный - 76,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,39 руб., максимальный - 76,19 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5294 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4725 руб., максимальный - 11,5748 руб. Было заключено 405 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4725 руб., максимальный - 11,5748 руб. Было заключено 405 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0502 руб. Минимальный курс евро составил 88,69 руб., максимальный - 89,27 руб. Было заключено 5333 сделки.... Минимальный курс евро составил 88,69 руб., максимальный - 89,27 руб. Было заключено 5333 сделки.... читать дальше

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В России в декабре 2020 года - феврале 2021 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,1%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,7%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе с выпускающей пар нефтью на фоне известий о разблокировке Суэцкого канала. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, на позитиве торговалась Европа, тем временем в красной зоне начала торги... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, на позитиве торговалась Европа, тем временем в красной зоне начала торги... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение на торгах во вторник, но остаются под давлением на сообщениях о том, что несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства. Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе заблокировал движение... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Легенда" серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00368-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00368-R-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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PayPal Holdings Inc. даст возможность своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами. Компания сообщила во вторник, что ее клиенты в США смогут использовать криптовалюты из мобильных кошельков PayPal для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой,... читать дальше

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Российские рыбаки к 28 марта выловили 720 тыс. тонн минтая в Дальневосточном бассейне, что на 17,1% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает Росрыболовство. В частности, в Охотском море было добыто 650,2 тыс. тонн (на 17,9% меньше). Улов тихоокеанской... Улов тихоокеанской... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года, говорится в сообщении Банка России. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте ЦБ. Критериями для принятия решения о... Критериями для принятия решения о... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует работать под новым именем - "Voltswagen" - в США, сообщает CNBC. Компания случайно выпустила релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и сразу удалила его. В релизе, датированном 29 апреля, говорилось, что... В релизе, датированном 29 апреля, говорилось, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8423 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб., максимальный - 76,1725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб., максимальный - 76,1725 руб. Было... читать дальше

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