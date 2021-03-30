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30 марта 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,866 руб.

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30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,866 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,39 руб., максимальный - 76,19 руб. Было заключено 46403 сделки. Объем торгов составил 213397,17 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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