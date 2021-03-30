Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -217,1 млрд руб.

30 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -217,1 млрд руб.

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В России в декабре 2020 года - феврале 2021 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,1%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,7%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе с выпускающей пар нефтью на фоне известий о разблокировке Суэцкого канала. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, на позитиве торговалась Европа, тем временем в красной зоне начала торги... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, на позитиве торговалась Европа, тем временем в красной зоне начала торги... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение на торгах во вторник, но остаются под давлением на сообщениях о том, что несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства. Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе заблокировал движение... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Легенда" серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00368-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00368-R-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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PayPal Holdings Inc. даст возможность своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами. Компания сообщила во вторник, что ее клиенты в США смогут использовать криптовалюты из мобильных кошельков PayPal для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой,... читать дальше

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Российские рыбаки к 28 марта выловили 720 тыс. тонн минтая в Дальневосточном бассейне, что на 17,1% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает Росрыболовство. В частности, в Охотском море было добыто 650,2 тыс. тонн (на 17,9% меньше). Улов тихоокеанской... Улов тихоокеанской... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года, говорится в сообщении Банка России. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте ЦБ. Критериями для принятия решения о... Критериями для принятия решения о... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует работать под новым именем - "Voltswagen" - в США, сообщает CNBC. Компания случайно выпустила релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и сразу удалила его. В релизе, датированном 29 апреля, говорилось, что... В релизе, датированном 29 апреля, говорилось, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8423 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб., максимальный - 76,1725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб., максимальный - 76,1725 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть остановятся на текущих уровнях, поскольку темпы сокращения запасов энергоносителей в США замедляются, в то время как в Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает Торбьорн Торнквист - глава одного из крупнейших сырьевых трейдеров... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до максимальных за год 109,7 пункта по сравнению с пересмотренным февральским значением в 90,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее значение индекса за... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка снижаются на фоне роста доходности гособлигаций США. По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индикатор Dow Jones Industrial Average завершил сессию на новом... читать дальше

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Москва может выйти на публичный долговой рынок с первым выпуском "зеленых" облигаций в конце мая - июне, заявила в ходе прямого эфира в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева. "Мы... читать дальше

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ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) 6 апреля планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

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Выручка немецкого производителя косметики и бытовой химии Henkel на российском рынке в 2020 году выросла до 72 млрд рублей. "В прошлом году наша выручка составила порядка 72 млрд рублей <...> Мы в прошлом году выросли, несмотря на то, что наши бизнесы, безусловно, были затронуты... читать дальше

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Итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв.м, что на 143 тыс. "квадратов" превышает результат 2019 года, прокомментировал актуализированные данные Росстата вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Данные Росстата показывают, что за прошлый год... читать дальше

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