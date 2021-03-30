30 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
30 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 марта 2021 года 09:34
Розничные продажи в Японии в феврале 2021 года сократились на 1,5% в годовом сравнении, свидетельствуют официальные данные.
Темпы снижения замедлились по сравнению с январем (2,4%).
Эксперты в среднем ожидали более значительного падения розничных продаж в... читать дальше
.
30 марта 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 2426,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2296,4 млрд руб.
На... читать дальше
.
30 марта 2021 года 09:17
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-628 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
.
30 марта 2021 года 09:14
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах во вторник.
Рынки "находятся в ожидании новых катализаторов, чтобы взять конкретное направление", отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.
На этой... читать дальше
.
30 марта 2021 года 09:10
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро и растет к иене.
По состоянию на 9:04 мск евро стоил $1,1763 по сравнению с $1,1764 на закрытие предыдущей сессии. Таким образом единая европейская валюта находится вблизи 4-месячного минимума, до... читать дальше
.
30 марта 2021 года 09:05
Правительство опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экологического сбора.
"Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:56
Федеральная резервная система (ФРС) не учитывает в денежно-кредитной политике потребности правительства США в финансировании крупного и растущего госдолга, и никогда не будет делать этого, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.
Свое первое публичное... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:47
Австралия ввела санкции в отношении одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.
"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:39
Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг.
Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:33
Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 98,49 пункта (0,3%) и составил... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60,1 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:28
Олег Белозеров назначен гендиректором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 марта, сообщила пресс-служба правительства.
Белозеров возглавил РЖД в 2015 году... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,486... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:20
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефти и аппетита инвесторов к риску.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57 - 75,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс... читать дальше
.
30 марта 2021 года 08:11
Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов в понедельник.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта.
Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг... читать дальше
.