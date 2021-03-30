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Розничные продажи в Японии в феврале 2021 года сократились на 1,5% в годовом сравнении, свидетельствуют официальные данные. Темпы снижения замедлились по сравнению с январем (2,4%). Темпы снижения замедлились по сравнению с январем (2,4%). Эксперты в среднем ожидали более значительного падения розничных продаж в... Эксперты в среднем ожидали более значительного падения розничных продаж в... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 2426,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2296,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-628 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах во вторник. Рынки "находятся в ожидании новых катализаторов, чтобы взять конкретное направление", отмечает аналитик IG Цзиньи Пан. Рынки "находятся в ожидании новых катализаторов, чтобы взять конкретное направление", отмечает аналитик IG Цзиньи Пан. На этой... На этой... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро и растет к иене. По состоянию на 9:04 мск евро стоил $1,1763 по сравнению с $1,1764 на закрытие предыдущей сессии. Таким образом единая европейская валюта находится вблизи 4-месячного минимума, до... По состоянию на 9:04 мск евро стоил $1,1763 по сравнению с $1,1764 на закрытие предыдущей сессии. Таким образом единая европейская валюта находится вблизи 4-месячного минимума, до... читать дальше

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Правительство опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экологического сбора. "Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП... "Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не учитывает в денежно-кредитной политике потребности правительства США в финансировании крупного и растущего госдолга, и никогда не будет делать этого, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Свое первое публичное... Свое первое публичное... читать дальше

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Австралия ввела санкции в отношении одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив. "Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех... "Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг. Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на... Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на... читать дальше

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Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 98,49 пункта (0,3%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 98,49 пункта (0,3%) и составил... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Олег Белозеров назначен гендиректором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 марта, сообщила пресс-служба правительства. Белозеров возглавил РЖД в 2015 году... Белозеров возглавил РЖД в 2015 году... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,486... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефти и аппетита инвесторов к риску. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57 - 75,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57 - 75,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов в понедельник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта. Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг... Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг... читать дальше

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