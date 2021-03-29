Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,3914 руб.

Минимальный курс евро составил 89,22 руб., максимальный - 89,59 руб. Было заключено 2968 сделок. Объем торгов составил 10622,48 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4125 руб. за евро.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3914 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56294,488 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 484,712 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 676 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,375 руб. Минимальный курс евро составил 89,1675 руб., максимальный - 89,615 руб. Было заключено 5042 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,1675 руб., максимальный - 89,615 руб. Было заключено 5042 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9055 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,67 руб., максимальный - 76,115 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,67 руб., максимальный - 76,115 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 325 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5622 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5174 руб., максимальный - 11,5947 руб. Было заключено 273... Минимальный курс юаня составил 11,5174 руб., максимальный - 11,5947 руб. Было заключено 273... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший понедельник в мажоре, завершил торги уверенным ростом. Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышались в ходе торгов. Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышались в ходе торгов. Азиатские рынки акций завершили день разнонаправленными изменениями... Азиатские рынки акций завершили день разнонаправленными изменениями... читать дальше

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Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries)... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в ходе волатильных торгов в понедельник на фоне новостей о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал. В то же время сообщения о том, что Россия поддерживает идею сохранения текущих ограничений на добычу... В то же время сообщения о том, что Россия поддерживает идею сохранения текущих ограничений на добычу... читать дальше

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В понедельник на платформе ICE Futures Abu Dhabi стартовали торги фьючерсами на нефть Murban, основной сорт, добываемый государственной нефтяной компанией Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). Запуская фьючерсы на сорт Murban, власти Абу-Даби рассчитывают создать новый... Запуская фьючерсы на сорт Murban, власти Абу-Даби рассчитывают создать новый... читать дальше

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Группа парламентариев от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о выплате 25-процентной надбавки на фиксированную выплату к пенсии, получаемую за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, независимо от места проживания пенсионеров. Изменения позволят сохранить... Изменения позволят сохранить... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8941 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,59 руб., максимальный - 76,1025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,59 руб., максимальный - 76,1025 руб. Было... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон о защите прав потребителей, которые позволят покупателям и интернет-продавцам предъявлять претензии и урегулировать споры по ним в досудебном порядке - через специальный онлайн-сервис. Согласно законопроекту, в России... Согласно законопроекту, в России... читать дальше

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Владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях владельцев облигаций приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам, говорится в сообщениях... читать дальше

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ООО "Сэтл групп" 21 апреля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Организаторами размещения... Организаторами размещения... читать дальше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин причиной накопившихся проблем с износом жилищно-коммунальных сетей в РФ назвал ситуацию, когда часть помещений в жилых многоквартирных домах принадлежит частным лицам, а часть - государству. "Я считаю, что корень проблемы нашего ЖКХ... "Я считаю, что корень проблемы нашего ЖКХ... читать дальше

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В начале торгов в понедельник фондовые индексы США снижаются на фоне падения акций банков после сообщений о вынужденной продаже крупной американской инвестиционной компанией своих вложений на рынке. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск опустился на 48,05... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск опустился на 48,05... читать дальше

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На стройках в России сохранится дефицит рабочей силы даже после открытия границ и возращения мигрантов, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Мы добавляем объемы работ, и... "У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Мы добавляем объемы работ, и... читать дальше

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