ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп.

29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп.

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в пятницу. Инвесторы сфокусировались на восстановлении мировой экономики, несмотря на неопределенность относительно роста числа заражений коронавирусом и медленных темпов вакцинации, пишет Trading... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ...

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Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Такие данные приводит ЦИАН. В компании «Этажи»... читать дальше

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В России начнёт действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний - соответствующее решение, как сообщает сайт правительства РФ, утвердил премьер Михаил Мишустин. "Решение о... "Решение о... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что о масштабном снятии ограничений в стране, введенных в связи с коронавирусом, можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет, это ожидается к концу лета. "Это произойдет, и здесь уже нам нужно... "Это произойдет, и здесь уже нам нужно... читать дальше

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Пандемия повлияла на количество стартапов в области искусственного интеллекта в мире — оно резко снизилось: с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020-м, следует из отчета AI Index report 2021 Стэнфордского университета. Несмотря на это, частные инвестиции в сектор... читать дальше

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Работы по благоустройству территорий возле 13 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут проводиться в 2021-2022 годах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Благоустройство около пяти станции ("Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского",... читать дальше

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С апреля в России вырастут социальные пенсии и детские пособия, пишет "Российская газета". С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший... С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 088 случаев, умерли за сутки 336 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Власти Москвы пока не будет отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры, решение об отмене или смягчении ограничений будут принимать специалисты Роспотребнадзора, сообщил "Интерфаксу" глава департамента культуры Москвы Александр... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 126 млн 726 тыс. 308, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 777... читать дальше

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Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в связи с дизельным скандалом требует компенсации от бывшего главы концерна Мартина Винтеркорна и бывшего главы Audi Руперта Штадлера. Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с...

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Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021". "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем... "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем... читать дальше

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Впервые с начала пандемии COVID-19 в московском метрополитене зафиксировали более 7 млн пассажиров в сутки, пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... читать дальше

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