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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.
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29 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.
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29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп.
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