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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.
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ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
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В Банке России ожидают, что к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), которая разделит предпринимателей на зоны риска по "антиотмывочному" закону. ЦБ уже разрабатывает программное...
 
MasterCard планирует повысить межбанковские комиссии в e-commerce
MasterCard планирует на 30-50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Как стало известно "Коммерсанту", с 1 апреля MasterCard по ряду продуктов увеличивает интерчейндж (IRF), в основном для трансакций, произведенных без присутствия клиента....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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29 марта 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.

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29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,92 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
29 марта 2021 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в плюсе
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в пятницу. Инвесторы сфокусировались на восстановлении мировой экономики, несмотря на неопределенность относительно роста числа заражений коронавирусом и медленных темпов вакцинации, пишет Trading...    читать дальше
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29 марта 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с...
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29 марта 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

09:00

Объемы розничных продаж в Германии

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28 марта 2021 года 17:45
Средняя стоимость "вторички" в крупнейших российских городах в марте составила от 66 до 89 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Такие данные приводит ЦИАН. В компании «Этажи»...    читать дальше
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28 марта 2021 года 16:21
В РФ утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций
В России начнёт действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний - соответствующее решение, как сообщает сайт правительства РФ, утвердил премьер Михаил Мишустин.

"Решение о...    читать дальше
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28 марта 2021 года 15:17
Путин: снятие ограничений по COVID-19 в России возможно к концу лета
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что о масштабном снятии ограничений в стране, введенных в связи с коронавирусом, можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет, это ожидается к концу лета.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно...    читать дальше
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28 марта 2021 года 14:29
Вложения в искусственный интеллект в РФ сократились
Пандемия повлияла на количество стартапов в области искусственного интеллекта в мире — оно резко снизилось: с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020-м, следует из отчета AI Index report 2021 Стэнфордского университета. Несмотря на это, частные инвестиции в сектор...    читать дальше
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28 марта 2021 года 13:14
Благоустройство территорий возле 13 станций Большой кольцевой линии столичного метро закончат в 2022 году
Работы по благоустройству территорий возле 13 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут проводиться в 2021-2022 годах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Благоустройство около пяти станции ("Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского",...    читать дальше
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28 марта 2021 года 12:19
В апреле вырастут пенсии и пособия на детей
С апреля в России вырастут социальные пенсии и детские пособия, пишет "Российская газета".

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший...    читать дальше
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28 марта 2021 года 11:20
В РФ за сутки зафиксировано более 9 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 336
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 088 случаев, умерли за сутки 336 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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28 марта 2021 года 10:25
Власти Москвы пока не будет отменять ограничения для учреждений культуры
Власти Москвы пока не будет отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры, решение об отмене или смягчении ограничений будут принимать специалисты Роспотребнадзора, сообщил "Интерфаксу" глава департамента культуры Москвы Александр...    читать дальше
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28 марта 2021 года 09:59
Число заражений COVID-19 в мире превысило 126,7 млн; умерших - 2,77 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 126 млн 726 тыс. 308, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 777...    читать дальше
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28 марта 2021 года 09:42
Volkswagen будет добиваться компенсационных выплат от бывших шефов за дизельный скандал
Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в связи с дизельным скандалом требует компенсации от бывшего главы концерна Мартина Винтеркорна и бывшего главы Audi Руперта Штадлера. Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с...    читать дальше
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28 марта 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 марта в размере 75,7576 руб., евро - 89,2576 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 75,7576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,65 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 89,2576 руб. По сравнению с...
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27 марта 2021 года 17:54
Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть
Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021".

"Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем...    читать дальше
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27 марта 2021 года 17:19
Пассажиропоток метро Москвы восстановился на 80% по сравнению с уровнем 2019 года
Впервые с начала пандемии COVID-19 в московском метрополитене зафиксировали более 7 млн пассажиров в сутки, пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры...    читать дальше
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