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27 марта 2021 года 17:54
Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021". "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем... читать дальше
.27 марта 2021 года 17:19
Впервые с начала пандемии COVID-19 в московском метрополитене зафиксировали более 7 млн пассажиров в сутки, пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... читать дальше
.27 марта 2021 года 15:56
Проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии московского метро начнется в ближайшее время - Бочкарев
В ближайшее время планируется приступить к проходке тоннелей новой радиальной линии метро - Рублево-Архангельской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "От станции "Улица Народного ополчения", которая станет... читать дальше
.27 марта 2021 года 14:47
Женщины занимают лишь 14% мест в советах директоров крупных компаний в Гонконге; в Лондоне - 36% - исследование
Крупнейшие компании, акции которых представлены на Гонконгской фондовой бирже, сильно отстают от своих мировых конкурентов в отношении гендерного равенства: женщины занимают всего 14% мест в советах директоров крупных компаний в Гонконге по сравнению с 36% в... читать дальше
.27 марта 2021 года 14:01
Цены на авиабилеты для 100 самых популярных направлений в США повысились на 7% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным онлайн-сервиса по поиску авиабилетов, брони отелей и поиску турпакетов Kayak. Миллионы американцев отправляются в путешествия по... читать дальше
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Россия внесет в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз сахара с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тыс. тонн. Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, такое решение принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию в... читать дальше
.27 марта 2021 года 13:04
Таможенная подкомиссия предложила продлить экспортные пошлины на подсолнечник и ввести пошлины на подсолнечное масло
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повешение с 1 июля экспортной пошлины на подсолнечник до 50%, но не менее $320 за тонну, продление пошлины на экспорт рапса и механизм демпфера на подсолнечное масло, который начнет действовать с 1... читать дальше
.27 марта 2021 года 12:32
Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это на вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Dealogic. Нынешнее начало года является самым активным... читать дальше
.27 марта 2021 года 11:43
"Росатом" этой осенью планирует передать Боливии I и II очередь Центра ядерных исследований и технологий
ГК "Росатом" осенью планирует передать Боливии I и II очередь Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в городе Эль-Альто., III и IV очередь - построить в 2024 г., следует из сообщения на сайте госкорпорации. "В сооружении центра принимают активное участие... читать дальше
.27 марта 2021 года 11:31
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 885 случаев, умерли за сутки 387 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 885 в 85... читать дальше
.27 марта 2021 года 11:16
Задержка в ра51зблокировке части основного маршрута для перевозки грузов из Азии в Европу - Суэцкого канала - может привести к очередному витку роста ставок фрахта на контейнерные перевозки, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Учитывая, что на... читать дальше
.27 марта 2021 года 10:50
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 126 млн 134 тыс. 260, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 767 тыс.... читать дальше
.27 марта 2021 года 10:36
Минпромторг России выступает против жесткого регулирования цен на потребительские товары, текущие условия сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло в министерстве называют партнерской помощью бизнесу по стабилизации рынка, а инструменты регулирования - рыночными. "Самое... читать дальше
.27 марта 2021 года 10:21
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило "ВСМПО-Ависма" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Рейтинг отражает позицию компании как крупнейшего в мире... читать дальше
.27 марта 2021 года 10:07
Минфин РФ подготовил правовые основания для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото. Проект поправок в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния", расширяющий перечень активов, в которые могут вкладываться... читать дальше
.27 марта 2021 года 09:53
Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мяса индейки в РФ, планирует в ближайшие годы увеличить производство мяса индейки до более 100 тыс. тонн, сообщается в годовом отчете компании. "В будущем мы планируем дальнейшее увеличение мощностей комплекса "Тамбовская... читать дальше
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