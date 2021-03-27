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ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
В январе прибыль российских предприятий выросла на 35% - Росстат
По январе 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах вырос на 35%, и...
 
Банки смогут информировать клиента о его риск-профиле
В Банке России ожидают, что к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), которая разделит предпринимателей на зоны риска по "антиотмывочному" закону. ЦБ уже разрабатывает программное...
 
MasterCard планирует повысить межбанковские комиссии в e-commerce
MasterCard планирует на 30-50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Как стало известно "Коммерсанту", с 1 апреля MasterCard по ряду продуктов увеличивает интерчейндж (IRF), в основном для трансакций, произведенных без присутствия клиента....
 
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27 марта 2021 года 17:54
Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть
Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021".

"Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем...    читать дальше
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27 марта 2021 года 17:19
Пассажиропоток метро Москвы восстановился на 80% по сравнению с уровнем 2019 года
Впервые с начала пандемии COVID-19 в московском метрополитене зафиксировали более 7 млн пассажиров в сутки, пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры...    читать дальше
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27 марта 2021 года 15:56
Проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии московского метро начнется в ближайшее время - Бочкарев
В ближайшее время планируется приступить к проходке тоннелей новой радиальной линии метро - Рублево-Архангельской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "От станции "Улица Народного ополчения", которая станет...    читать дальше
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27 марта 2021 года 14:47
Женщины занимают лишь 14% мест в советах директоров крупных компаний в Гонконге; в Лондоне - 36% - исследование
Крупнейшие компании, акции которых представлены на Гонконгской фондовой бирже, сильно отстают от своих мировых конкурентов в отношении гендерного равенства: женщины занимают всего 14% мест в советах директоров крупных компаний в Гонконге по сравнению с 36% в...    читать дальше
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27 марта 2021 года 14:01
Цены на авиабилеты на внутренние рейсы в США выросли в марте на 7%
Цены на авиабилеты для 100 самых популярных направлений в США повысились на 7% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным онлайн-сервиса по поиску авиабилетов, брони отелей и поиску турпакетов Kayak.

Миллионы американцев отправляются в путешествия по...    читать дальше
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27 марта 2021 года 13:29
Россия внесет в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз сахара
Россия внесет в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз сахара с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тыс. тонн. Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, такое решение принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию в...    читать дальше
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27 марта 2021 года 13:04
Таможенная подкомиссия предложила продлить экспортные пошлины на подсолнечник и ввести пошлины на подсолнечное масло
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повешение с 1 июля экспортной пошлины на подсолнечник до 50%, но не менее $320 за тонну, продление пошлины на экспорт рапса и механизм демпфера на подсолнечное масло, который начнет действовать с 1...    читать дальше
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27 марта 2021 года 12:32
Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 трлн
Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это на вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Dealogic.

Нынешнее начало года является самым активным...    читать дальше
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27 марта 2021 года 11:43
"Росатом" этой осенью планирует передать Боливии I и II очередь Центра ядерных исследований и технологий
ГК "Росатом" осенью планирует передать Боливии I и II очередь Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в городе Эль-Альто., III и IV очередь - построить в 2024 г., следует из сообщения на сайте госкорпорации.

"В сооружении центра принимают активное участие...    читать дальше
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27 марта 2021 года 11:31
За сутки в России выявлено более 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 885 случаев, умерли за сутки 387 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 885 в 85...    читать дальше
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27 марта 2021 года 11:16
Блокировка Суэцкого канала может привести к росту ставок фрахта на контейнерные перевозки
Задержка в ра51зблокировке части основного маршрута для перевозки грузов из Азии в Европу - Суэцкого канала - может привести к очередному витку роста ставок фрахта на контейнерные перевозки, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Учитывая, что на...    читать дальше
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27 марта 2021 года 10:50
Число заражений COVID-19 в мире превысило 126 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 126 млн 134 тыс. 260, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 767 тыс....    читать дальше
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27 марта 2021 года 10:36
Минпромторг выступает против жесткого регулирования цен на продукты
Минпромторг России выступает против жесткого регулирования цен на потребительские товары, текущие условия сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло в министерстве называют партнерской помощью бизнесу по стабилизации рынка, а инструменты регулирования - рыночными. "Самое...    читать дальше
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27 марта 2021 года 10:21
Fitch присвоило "ВСМПО-Ависма" рейтинг "ВВВ-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило "ВСМПО-Ависма" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Рейтинг отражает позицию компании как крупнейшего в мире...    читать дальше
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27 марта 2021 года 10:07
Минфин подготовил правовые основания для инвестирования средств ФНБ в золото
Минфин РФ подготовил правовые основания для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото. Проект поправок в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния", расширяющий перечень активов, в которые могут вкладываться...    читать дальше
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27 марта 2021 года 09:53
"Черкизово" планирует увеличить производство мяса индейки до более 100 тыс. тонн
Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мяса индейки в РФ, планирует в ближайшие годы увеличить производство мяса индейки до более 100 тыс. тонн, сообщается в годовом отчете компании. "В будущем мы планируем дальнейшее увеличение мощностей комплекса "Тамбовская...    читать дальше
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