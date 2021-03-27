Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021". "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем... "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем... читать дальше

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Впервые с начала пандемии COVID-19 в московском метрополитене зафиксировали более 7 млн пассажиров в сутки, пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... читать дальше

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В ближайшее время планируется приступить к проходке тоннелей новой радиальной линии метро - Рублево-Архангельской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "От станции "Улица Народного ополчения", которая станет... читать дальше

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Крупнейшие компании, акции которых представлены на Гонконгской фондовой бирже, сильно отстают от своих мировых конкурентов в отношении гендерного равенства: женщины занимают всего 14% мест в советах директоров крупных компаний в Гонконге по сравнению с 36% в... читать дальше

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Цены на авиабилеты для 100 самых популярных направлений в США повысились на 7% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным онлайн-сервиса по поиску авиабилетов, брони отелей и поиску турпакетов Kayak. Миллионы американцев отправляются в путешествия по... Миллионы американцев отправляются в путешествия по... читать дальше

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Россия внесет в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз сахара с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тыс. тонн. Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, такое решение принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию в... читать дальше

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повешение с 1 июля экспортной пошлины на подсолнечник до 50%, но не менее $320 за тонну, продление пошлины на экспорт рапса и механизм демпфера на подсолнечное масло, который начнет действовать с 1... читать дальше

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Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это на вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Dealogic. Нынешнее начало года является самым активным... Нынешнее начало года является самым активным... читать дальше

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ГК "Росатом" осенью планирует передать Боливии I и II очередь Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в городе Эль-Альто., III и IV очередь - построить в 2024 г., следует из сообщения на сайте госкорпорации. "В сооружении центра принимают активное участие... "В сооружении центра принимают активное участие... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 885 случаев, умерли за сутки 387 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 885 в 85... читать дальше

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Задержка в ра51зблокировке части основного маршрута для перевозки грузов из Азии в Европу - Суэцкого канала - может привести к очередному витку роста ставок фрахта на контейнерные перевозки, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Учитывая, что на... "Учитывая, что на... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 126 млн 134 тыс. 260, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 767 тыс.... читать дальше

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Минпромторг России выступает против жесткого регулирования цен на потребительские товары, текущие условия сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло в министерстве называют партнерской помощью бизнесу по стабилизации рынка, а инструменты регулирования - рыночными. "Самое... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило "ВСМПО-Ависма" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Рейтинг отражает позицию компании как крупнейшего в мире... Рейтинг отражает позицию компании как крупнейшего в мире... читать дальше

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Минфин РФ подготовил правовые основания для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото. Проект поправок в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния", расширяющий перечень активов, в которые могут вкладываться... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мяса индейки в РФ, планирует в ближайшие годы увеличить производство мяса индейки до более 100 тыс. тонн, сообщается в годовом отчете компании. "В будущем мы планируем дальнейшее увеличение мощностей комплекса "Тамбовская... читать дальше

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