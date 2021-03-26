Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,8761 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,595 руб., максимальный - 76,2 руб. Было заключено 48360 сделок. Объем торгов составил 211636,39 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,8 руб. за доллар США.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8761 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55809,777 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 630,123 млрд руб., или на...

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Экспобанк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он не... Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он не... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4394 руб. Минимальный курс евро составил 89,07 руб., максимальный - 89,75 руб. Была заключена 4891 сделка.... Минимальный курс евро составил 89,07 руб., максимальный - 89,75 руб. Была заключена 4891 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8761 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,595 руб., максимальный - 76,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,595 руб., максимальный - 76,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5948 руб. Минимальный курс юаня составил 11,558 руб., максимальный - 11,64 руб. Было заключено 242 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,558 руб., максимальный - 11,64 руб. Было заключено 242 сделки.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО "ФЭС-Агро" серии БО-02 объемом 500 млн рублей и включила их третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2021 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... Потребительские цены на продукты в России в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 0,7% с минус 0,3% в феврале, в обрабатывающих производствах вырос до минус 0,3% с минус 1% месяцем ранее,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с выросшими мировыми площадками и нефтью, фактором риска остаются опасения введения США новых антироссийских санкций. В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и... В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, до приема на обслуживание юридических лиц запрашивать у них информацию об имеющихся лицензиях и указатель сайта в... читать дальше

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К "Система" увеличила программу биржевых облигаций с 200 млрд до 400 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании. Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций зарегистрировала 26 марта "Московская биржа". Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций зарегистрировала 26 марта "Московская биржа". Единственная программа бондов... Единственная программа бондов... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в феврале снизился по итогам восемнадцатого месяца подряд - на 14%. В прошлом месяце в стране было выпущено 105,008 тыс. машин по сравнению со 122,171 тыс. в феврале 2020 года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и... читать дальше

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Министры энергетики Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов 25-26 марта провели переговоры в Москве по вопросам двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике, сообщило Минэнерго Белоруссии. В переговорах также принимал участие посол... читать дальше

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ВЭБ в 2020 году получил 8,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете госкорпорации. Годом ранее госкорпорация зафиксировала чистый убыток в размере 59,2 млрд рублей. Активы группы на 31 декабря 2020 года увеличились на 6,7% (215,3 млрд рублей) по... Активы группы на 31 декабря 2020 года увеличились на 6,7% (215,3 млрд рублей) по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 84,9 пункта по сравнению с 76,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта... читать дальше

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