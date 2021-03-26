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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,8761 руб.
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26 марта 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,8761 руб.

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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8761 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,595 руб., максимальный - 76,2 руб. Было заключено 48360 сделок. Объем торгов составил 211636,39 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,8 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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