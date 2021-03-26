26 марта 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
26 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.03 по 04.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.03.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2021
|29.03.2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2021
|30.03.2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2021
|30.03.2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2021
|30.03.2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2021
|30.03.2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2021
|30.03.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2021
|31.03.2021
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2020
|31.03.2021
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2021
|31.03.2021
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2021
|31.03.2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2021
|31.03.2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2021
|31.03.2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2021
|31.03.2021
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2021
|31.03.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2021
|31.03.2021
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2021
|31.03.2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2021
|31.03.2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2021
|31.03.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2021
|31.03.2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2021
|31.03.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 марта
|01.04.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 марта
|01.04.2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Февраль 2021
|01.04.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 марта
|01.04.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2021
|01.04.2021
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2021
|02.04.2021
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Март 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 марта 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55809,777 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 630,123 млрд руб., или на...
.
26 марта 2021 года 19:27
Экспобанк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он не... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4394 руб.
Минимальный курс евро составил 89,07 руб., максимальный - 89,75 руб. Была заключена 4891 сделка.... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8761 руб.
Минимальный курс доллара США составил 75,595 руб., максимальный - 76,2 руб. Было заключено... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5948 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,558 руб., максимальный - 11,64 руб. Было заключено 242 сделки.... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:13
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО "ФЭС-Агро" серии БО-02 объемом 500 млн рублей и включила их третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:02
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2021 года на основе информации Евростата и национальных статслужб.
Потребительские цены на продукты в России в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:01
По январе 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах вырос на 35%, и составил 1 трлн 359,4 млрд рублей... читать дальше
.
26 марта 2021 года 19:00
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 0,7% с минус 0,3% в феврале, в обрабатывающих производствах вырос до минус 0,3% с минус 1% месяцем ранее,... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с выросшими мировыми площадками и нефтью, фактором риска остаются опасения введения США новых антироссийских санкций.
В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:54
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, до приема на обслуживание юридических лиц запрашивать у них информацию об имеющихся лицензиях и указатель сайта в... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:54
К "Система" увеличила программу биржевых облигаций с 200 млрд до 400 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций зарегистрировала 26 марта "Московская биржа".
Единственная программа бондов... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:46
Выпуск автомобилей в Великобритании в феврале снизился по итогам восемнадцатого месяца подряд - на 14%. В прошлом месяце в стране было выпущено 105,008 тыс. машин по сравнению со 122,171 тыс. в феврале 2020 года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:37
Министры энергетики Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов 25-26 марта провели переговоры в Москве по вопросам двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике, сообщило Минэнерго Белоруссии. В переговорах также принимал участие посол... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:25
ВЭБ в 2020 году получил 8,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете госкорпорации. Годом ранее госкорпорация зафиксировала чистый убыток в размере 59,2 млрд рублей.
Активы группы на 31 декабря 2020 года увеличились на 6,7% (215,3 млрд рублей) по... читать дальше
.
26 марта 2021 года 18:12
Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 84,9 пункта по сравнению с 76,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта... читать дальше
.