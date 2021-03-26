ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 марта в размере 75,7576 руб.

ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4208,46 (-26,44) руб./грамм; на серебро - 60,09 (-1,61) руб./грамм; на платину - 2827,8 (-30,24) руб./грамм; на палладий - 6415,53 (-47,52) руб./грамм.

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу, следуя за позитивной динамикой рынка акций США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

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Девелоперский холдинг Setl Group планирует разместить в апреле по открытой подписке облигации объемом от 5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе группы.

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Процесс реновации жилья в регионах УрФО может быть запущен в 2021 году, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев журналистам в пятницу.

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Нефтяные цены повышаются сегодня примерно на 2%, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

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Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) предлагает предусмотреть выход на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу, сообщил председатель партии Владимир Бураков.

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ПАО "Группа компаний ПИК" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

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"Уралкалий" в 2020 году снизил капзатраты на 8% к предыдущему году, до $347 млн, следует из годового отчета компании.

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Чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО в 2020 году составила 61,12 млрд руб., что на 41,9% меньше показателя 2019 года, следует из отчетности компании.

EBITDA при этом сократилась на 10,9% -до 288,46 млрд руб.