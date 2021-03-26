Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2635,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1742,52 млрд руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 марта составили по Российской Федерации 2635,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2467,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3379,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3187,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 марта составили 1742,52 млрд руб. против 1744,16764 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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