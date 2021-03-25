ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей на уровне 8,49% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска прошло в сентябре прошлого года по закрытой подписке среди... Размещение выпуска прошло в сентябре прошлого года по закрытой подписке среди... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55179,653 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,206 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 25,21% инвестиционных выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-420R номинальным объемом 2 млрд рублей на 504,249 млн рублей, 6,98% инвестиционных выпуска облигаций серии ИОС_SBERREIT-5Y-001Р-423R номинальным объемом 3 млрд рублей на... читать дальше

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ООО "Авенир" 26 марта досрочно погасит облигации 2-й серии номинальным объемом $60 млн в количестве 10 тыс. штук на $1 млн, говорится в сообщении компании. Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав 34,33% выпуска на $20,6 млн.... Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав 34,33% выпуска на $20,6 млн.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6591 руб. Минимальный курс юаня составил 11,59 руб., максимальный - 11,7061 руб. Было заключено 306 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,59 руб., максимальный - 11,7061 руб. Было заключено 306 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1648 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8923 руб. Минимальный курс евро составил 89,49 руб., максимальный - 90,4575 руб. Было заключено 6555... Минимальный курс евро составил 89,49 руб., максимальный - 90,4575 руб. Было заключено 6555... читать дальше

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В январе т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 27,1% по сравнению с январем 2020 года и составил 15,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В январе по сравнению с декабрем... В январе по сравнению с декабрем... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в феврале выросли в среднем на 3% (в помесячном сравнении) после роста на 8,5% в январе. В годовом сравнении цены производителей выросли феврале на 10,2%. С начала т.г. рост цен составил 12,7%. Рост цен производителей... Рост цен производителей... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 16 по 21 марта 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 8 по 14 марта) рост цен составил 0,2%. На предыдущей неделе (с 8 по 14 марта) рост цен составил 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на... С начала года цены на бензин повысились на... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в минусе, к 18:50 мск снизился по индексам на 1,3-1,4%. Фондовые индексы стран Западной Европы снижались с начала торгов на фоне тревог по поводу роста заболеваемости COVID-19. Фондовые индексы стран Западной Европы снижались с начала торгов на фоне тревог по поводу роста заболеваемости COVID-19. Азиатские рынки акций завершили день... Азиатские рынки акций завершили день... читать дальше

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В 2025 году экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ должен достичь $35,4 млрд. Эта цель предусмотрена обновленной госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2025 годы. Постановление правительства о внесении изменений в госпрограмму опубликовано на... Постановление правительства о внесении изменений в госпрограмму опубликовано на... читать дальше

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Цены на бензин активно растут на фоне перспективы повышения спроса в США в летний период, что является признаком восстановления экономики и позитивным фактором для пострадавшего в период пандемии коронавируса энергетического сектора, пишет Dow Jones. Цены на бензин в... Цены на бензин в... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует на этот год скромный рост экономики Белоруссии - на уровне 0,4%, в 2022 году рост ускорится до 1,2%. "Сдержанный взгляд на Белоруссию у нас в силу того, что последний год потенциальный рост страны очень сильно просел из-за... "Сдержанный взгляд на Белоруссию у нас в силу того, что последний год потенциальный рост страны очень сильно просел из-за... читать дальше

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Минэкономразвития РФ предлагает на 2 года предоставить госзаказчикам право осуществлять закупки квотируемых товаров у единственных поставщиков, заявил замдиректора департамента бюджетного планирования и госпрограмм министерства Сергей Икрянников в ходе форума "Госзаказ... читать дальше

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Банк Англии представил дизайн новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга, говорится в сообщении британского ЦБ. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга, говорится в сообщении британского ЦБ. Это... Это... читать дальше

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