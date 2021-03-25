Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,1648 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено 55122 сделки. Объем торгов составил 239011,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,475 руб. за доллар США.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1648 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55179,653 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,206 млрд руб., или на...

.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 25,21% инвестиционных выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-420R номинальным объемом 2 млрд рублей на 504,249 млн рублей, 6,98% инвестиционных выпуска облигаций серии ИОС_SBERREIT-5Y-001Р-423R номинальным объемом 3 млрд рублей на... читать дальше

.

ООО "Авенир" 26 марта досрочно погасит облигации 2-й серии номинальным объемом $60 млн в количестве 10 тыс. штук на $1 млн, говорится в сообщении компании. Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав 34,33% выпуска на $20,6 млн.... Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав 34,33% выпуска на $20,6 млн.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8923 руб. Минимальный курс евро составил 89,49 руб., максимальный - 90,4575 руб. Было заключено 6555... Минимальный курс евро составил 89,49 руб., максимальный - 90,4575 руб. Было заключено 6555... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6591 руб. Минимальный курс юаня составил 11,59 руб., максимальный - 11,7061 руб. Было заключено 306 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,59 руб., максимальный - 11,7061 руб. Было заключено 306 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1648 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено... читать дальше

.

В январе т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 27,1% по сравнению с январем 2020 года и составил 15,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В январе по сравнению с декабрем... В январе по сравнению с декабрем... читать дальше

.

Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в феврале выросли в среднем на 3% (в помесячном сравнении) после роста на 8,5% в январе. В годовом сравнении цены производителей выросли феврале на 10,2%. С начала т.г. рост цен составил 12,7%. Рост цен производителей... Рост цен производителей... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 16 по 21 марта 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 8 по 14 марта) рост цен составил 0,2%. На предыдущей неделе (с 8 по 14 марта) рост цен составил 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на... С начала года цены на бензин повысились на... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги в минусе, к 18:50 мск снизился по индексам на 1,3-1,4%. Фондовые индексы стран Западной Европы снижались с начала торгов на фоне тревог по поводу роста заболеваемости COVID-19. Фондовые индексы стран Западной Европы снижались с начала торгов на фоне тревог по поводу роста заболеваемости COVID-19. Азиатские рынки акций завершили день... Азиатские рынки акций завершили день... читать дальше

.

В 2025 году экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ должен достичь $35,4 млрд. Эта цель предусмотрена обновленной госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2025 годы. Постановление правительства о внесении изменений в госпрограмму опубликовано на... Постановление правительства о внесении изменений в госпрограмму опубликовано на... читать дальше

.

Цены на бензин активно растут на фоне перспективы повышения спроса в США в летний период, что является признаком восстановления экономики и позитивным фактором для пострадавшего в период пандемии коронавируса энергетического сектора, пишет Dow Jones. Цены на бензин в... Цены на бензин в... читать дальше

.

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует на этот год скромный рост экономики Белоруссии - на уровне 0,4%, в 2022 году рост ускорится до 1,2%. "Сдержанный взгляд на Белоруссию у нас в силу того, что последний год потенциальный рост страны очень сильно просел из-за... "Сдержанный взгляд на Белоруссию у нас в силу того, что последний год потенциальный рост страны очень сильно просел из-за... читать дальше

.

Минэкономразвития РФ предлагает на 2 года предоставить госзаказчикам право осуществлять закупки квотируемых товаров у единственных поставщиков, заявил замдиректора департамента бюджетного планирования и госпрограмм министерства Сергей Икрянников в ходе форума "Госзаказ... читать дальше

.

Банк Англии представил дизайн новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга, говорится в сообщении британского ЦБ. Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга, говорится в сообщении британского ЦБ. Это... Это... читать дальше

.

"Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности КБ "Восточный", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка продолжает действовать на уровне "ruB-" со "стабильным"... Рейтинг банка продолжает действовать на уровне "ruB-" со "стабильным"... читать дальше

.