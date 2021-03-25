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25 марта 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,1648 руб.
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25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1648 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено 55122 сделки. Объем торгов составил 239011,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,475 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.25 марта 2021 года 19:15
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.25 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1648 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,735 руб., максимальный - 76,645 руб. Было заключено... читать дальше
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.25 марта 2021 года 18:50
В 2025 году экспорт продукции агропромышленного комплекса РФ должен достичь $35,4 млрд. Эта цель предусмотрена обновленной госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2025 годы. Постановление правительства о внесении изменений в госпрограмму опубликовано на... читать дальше
.25 марта 2021 года 18:42
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.25 марта 2021 года 18:03
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