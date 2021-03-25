Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3379,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1744,17 млрд руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 марта составили по Российской Федерации 3379,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3187,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3608,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3447,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 марта составили 1744,17 млрд руб. против 1562,49142 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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