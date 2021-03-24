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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 12 марта по 19 марта на 1912 тыс. баррелей, бензина - выросли на 204 тыс. баррелей
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24 марта 2021 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 12 марта по 19 марта на 1912 тыс. баррелей, бензина - выросли на 204 тыс. баррелей
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24 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1912 тыс. баррелей - до 502,711 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 204 тыс. баррелей и составили 232,279 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3806 тыс. баррелей, достигнув 141,553 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1350 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 450 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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