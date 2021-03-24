Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 марта

24 марта. FINMARKET.RU -РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4245,63 (+31,72) руб./грамм; на серебро - 62,73 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2898,89 (+56,91) руб./грамм; на палладий - 6431,92 (+168,9) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55260,859 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,683 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 670 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0916 руб. Минимальный курс евро составил 89,6175 руб., максимальный - 91,1925 руб. Было заключено 7956... Минимальный курс евро составил 89,6175 руб., максимальный - 91,1925 руб. Было заключено 7956... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1823 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,695 руб., максимальный - 76,98 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,695 руб., максимальный - 76,98 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6833 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6154 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 369... Минимальный курс юаня составил 11,6154 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 369... читать дальше

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Финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената в среду. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций... Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 16 по 22 марта 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Инфляция за период с 10 по 15 марта составляла 0,1%. С начала марта потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года - на... С начала марта потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и смешанных сигналов с внешних площадок. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%).... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%).... читать дальше

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Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России. "С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека,... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет подписывать соглашения о создании территорий опережающего социально экономического развития (ТОР) удаленно, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Документ (N1135408-7) опубликован в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) кредитный рейтинг "BB+(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ИСКЧ обусловлен, по мнению агентства,... Кредитный рейтинг ИСКЧ обусловлен, по мнению агентства,... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" в 1-м квартале 2021 г. покажет рекордные объемы экспорта электроэнергии и рекордную прибыль от этих поставок, заявила журналистам член правления компании Александра Панина в кулуарах конференции "Российская энергетика", организованной газетой "Ведомости". "Нам... читать дальше

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Цены на нефть продолжают уверенно повышаться, несмотря на публикацию данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране пятую неделю подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,91 млн баррелей - до 502,71 млн баррелей,... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,91 млн баррелей - до 502,71 млн баррелей,... читать дальше

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Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. по итогам четвертого квартала выросла в 2,7 раза и составила рекордные 59,302 млрд юаней ($9,09 млрд) по сравнению с 21,582 млрд юаней за аналогичный период 2019 года. Показатель повысился благодаря росту... Показатель повысился благодаря росту... читать дальше

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ВВП Белоруссии в первом квартале 2021 года вырастет на 0,3-0,5%, что выше прогноза Минэкономики, заявил глава ведомства Александр Червяков. "По нашим оценкам, в первом квартале прирост экономики будет порядка 0,3-0,5%. Это выше, чем мы планировали при разработке прогноза", -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,109 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,6875 руб., максимальный - 77,005 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,6875 руб., максимальный - 77,005 руб. Было... читать дальше

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"Газпром нефть" заключила с Минэнерго инвестсоглашения по строительству новых комплексов глубокой переработки нефти на Омском и "Московском НПЗ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нефтяной компании. В "Газпром нефти" напомнили, что с 2008 и 2011 гг. на НПЗ компании в... В "Газпром нефти" напомнили, что с 2008 и 2011 гг. на НПЗ компании в... читать дальше

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