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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 40,8 млрд руб.
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23 марта 2021 года 10:21
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 40,8 млрд руб.
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23 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 40,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 137,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55160,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,684 млрд руб., или на...
.23 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1301 руб. Минимальный курс евро составил 89,425 руб., максимальный - 90,78 руб. Было заключено 9414 сделок.... читать дальше
.23 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8114 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,915 руб., максимальный - 76,3375 руб. Было... читать дальше
.23 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6265 руб. Минимальный курс юаня составил 11,53 руб., максимальный - 11,7171 руб. Было заключено 514 сделок.... читать дальше
.23 марта 2021 года 19:02
Подписание соглашений о регулировании цен на продукты, помимо сахара и подсолнечного масла, не обсуждается - Мантуров
Правительство РФ не рассматривает вопрос о подписании соглашений о регулировании цен на другие продукты питания, помимо уже подписанных по сахару и подсолнечному маслу, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Такое решение не принято. И даже не... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:52
О "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 6,67% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:52
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ВЭБ-лизинг» на уровне «ААА(RU)» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. «Подтверждение кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «ВЭБ-лизинг» отражает базовые ожидания АКРА, что до момента... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:51
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Райффайзенбанка на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. «Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:50
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг АК Барс банка на уровне "ruА-", говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов, достаточности капитала и... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:48
Совместное предприятие, образованное глобальной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей SWIFT и четырьмя китайским институтами будет предлагать локализованные финансовые услуги, чтобы сделать трансграничные транзакции более стабильными и безопасными,... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:31
Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что является одним из четырех членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), которые ожидают первого подъема базовой процентной ставки в 2022 году. Опубликованный по итогам мартовского заседания... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:22
Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются более чем на 4% на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:17
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2021 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 150,2 млн тонн, сообщила организация. В январе-феврале выпуск... читать дальше
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Инвесторы с активами в $54 трлн сочли недостаточными меры компаний по достижению климатических целей
Хотя многие крупные мировые компании ставят перед собой амбициозные климатические цели, им необходимо еще многое сделать, чтобы достичь их, заявили в Climate Action 100+ по итогам первой оценки инициатив по достижению нулевых нетто-выбросов парниковых газов. Climate... читать дальше
.23 марта 2021 года 18:00
Власти работают над стратегией стабилизации финположения "Аэрофлота", возможно привлечение средств на внешних рынках, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета по собственности Госдумы. "Мы сейчас, у нас даже есть некая рабочая группа в... читать дальше
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