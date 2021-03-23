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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55160,176 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,684 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1301 руб. Минимальный курс евро составил 89,425 руб., максимальный - 90,78 руб. Было заключено 9414 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,425 руб., максимальный - 90,78 руб. Было заключено 9414 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8114 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,915 руб., максимальный - 76,3375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,915 руб., максимальный - 76,3375 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6265 руб. Минимальный курс юаня составил 11,53 руб., максимальный - 11,7171 руб. Было заключено 514 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,53 руб., максимальный - 11,7171 руб. Было заключено 514 сделок.... читать дальше

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Правительство РФ не рассматривает вопрос о подписании соглашений о регулировании цен на другие продукты питания, помимо уже подписанных по сахару и подсолнечному маслу, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Такое решение не принято. И даже не... "Такое решение не принято. И даже не... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 6,67% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона... РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ВЭБ-лизинг» на уровне «ААА(RU)» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. «Подтверждение кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «ВЭБ-лизинг» отражает базовые ожидания АКРА, что до момента... «Подтверждение кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «ВЭБ-лизинг» отражает базовые ожидания АКРА, что до момента... читать дальше

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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Райффайзенбанка на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. «Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными... «Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг АК Барс банка на уровне "ruА-", говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов, достаточности капитала и... "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов, достаточности капитала и... читать дальше

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Совместное предприятие, образованное глобальной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей SWIFT и четырьмя китайским институтами будет предлагать локализованные финансовые услуги, чтобы сделать трансграничные транзакции более стабильными и безопасными,... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что является одним из четырех членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), которые ожидают первого подъема базовой процентной ставки в 2022 году. Опубликованный по итогам мартовского заседания... Опубликованный по итогам мартовского заседания... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются более чем на 4% на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск... Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 мск... читать дальше

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Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2021 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 150,2 млн тонн, сообщила организация. В январе-феврале выпуск... В январе-феврале выпуск... читать дальше

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Хотя многие крупные мировые компании ставят перед собой амбициозные климатические цели, им необходимо еще многое сделать, чтобы достичь их, заявили в Climate Action 100+ по итогам первой оценки инициатив по достижению нулевых нетто-выбросов парниковых газов. Climate... Climate... читать дальше

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Власти работают над стратегией стабилизации финположения "Аэрофлота", возможно привлечение средств на внешних рынках, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета по собственности Госдумы. "Мы сейчас, у нас даже есть некая рабочая группа в... "Мы сейчас, у нас даже есть некая рабочая группа в... читать дальше

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